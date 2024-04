Sonny Silooy zou simpel advies aan Kroes hebben gegeven: 'Alex, doe ze lekker weg'

Sonny Silooy zou Alex Kroes hebben geadviseerd om de aandelen die hij bij Ajax had gekocht, weg te doen. Vanwege zijn financiële transacties is Kroes momenteel geschorst door de Amsterdamse club.

Kraay jr. ziet dan ook veel bestuurlijke rompslomp in het verschiet bij Ajax, vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Dit gaat heel lang duren. De bestuursraad staat lijnrecht tegenover de RvC. Als de bestuursraad wil dat hij (Alex Kroes, red.) blijft, dan moet je nog door de AFM, de autoriteit financiele markten. Die vinden dit een klein zaadje, daar hebben ze helemaal geen haast mee."

Artikel gaat verder onder video

Sonny Silooy denkt vooral dat de huidige problematiek voorkomen had kunnen worden. "Dit had je vooraf kunnen tackelen. Als je als Raad van Commissarissen iemand aanneemt, ga je diegene helemaal doorlichten. Heeft ‘ie aandelen? Hoeveel dan? Wanneer heb je ze gekocht? Hij heeft wel aangegeven dat hij aandelen had. Maar hoe ga je daar dan mee om? Ik zou heel makkelijk zijn geweest: ‘Alex, doe ze lekker weg’. Die aandelen heb je niet nodig. Maar ik hoop dat hij een tweede kans krijgt."

Aad de Mos denkt dat Ajax er alles aan moet doen om Kroes binnenboord te houden. "Op basis van kwaliteiten is het een geweldige man. Ik heb hem meegemaakt als zaakwaarnemer in mijn periode bij KV Mechelen. Een kundig man. Hij kent de club als zijn broekzak. Ik denk dat het een gemis is als hij het niet zou worden of zou blijven. Je gaat binnenkort geen betere krijgen."

Kraay jr. stelt dat de Amsterdamse club een inschatting moet maken hoeveel tijd het nog heeft. “Hij is nog door niemand veroordeeld. Ik neem aan dat de bestuursraad onderhand wel ongeveer weet hoelang dit gaat duren. Je zult wel daadkracht moeten hebben deze zomer, anders loop je weer achter de feiten aan. Kun je zo lang wachten? Ajax loopt nu mijlenver achter op PSV."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bestuursraad wil straf Alex Kroes afzwakken', geschorste directeur laat gezicht zien in de ArenA

De bestuursraad van Ajax zoekt naar mogelijkheden om de straf voor Alex Kroes 'af te zwakken', schrijft het Algemeen Dagblad.