Studio Voetbal is compleet verbijsterd en reageert genadeloos op bizar incident in 46e minuut van Klassieker

Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Jeroen Stekelenburg en Ibrahim Afellay zijn het erover eens: had zondagmiddag met een directe rode kaart van het veld gestuurd moeten worden. De analisten vinden het onbegrijpelijk dat scheidsrechter Danny Makkelie - en de VAR van dienst - niet ingreep nadat de aanvoerder van Ajax Bart Nieuwkoop tegen zijn hoofd sloeg.

"Ik had ook het gevoel dat de arbitrage een beetje medelijden had", begint Stekelenburg de uitzending van Studio Voetbal. "De VAR had ook medelijden", bevestigt Van der Vaart de gedachtegang van zijn collega aan tafel bij de NOS. "Eigenlijk had Feyenoord twee penalty's moeten hebben en had Bergwijn rood moeten hebben", gaat Stekelenburg verder. De NOS-verslaggever begreep niets van de arbitrage: "Met name die rode kaart, dat hoort toch niet op een voetbalveld? Dat is toch gewoon een paar wedstrijden niet meedoen!"

Stekelenburg was niet de enige die niet te spreken was over de arbitrage tijdens De Klassieker, want ook Pierre van Hooijdonk zag Makkelie en de VAR de fout ingaan: "Natuurlijk is dit een rode kaart. Als jij je tegenstander bewust slaat, is dat een rode kaart", legt Van Hooijdonk uit, die bijval krijgt van Afellay: "Het is bizar, je moet dus wachten tot iemand het ziekenhuis ingeslagen wordt", zegt Afellay met verbazing in zijn stem.