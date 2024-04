Sywert van Lienden komt met opmerkelijke reactie op schorsing Alex Kroes

De schorsing en het mogelijke ontslag van Alex Kroes bij Ajax is het gesprek van de dag. Ook Sywert van Lienden, bekend van een twijfelachtige rol in de mondkapjesdeal, doet op X een duit in het zakje.

Dinsdagochtend kwam naar buiten dat Ajax de nieuwe algemeen directeur Kroes per direct schorst. De club is voornemens de samenwerking permanent te beëindigen. Kroes heeft volgens Ajax 17.000 aandelen in de club gekocht een week voor zijn aanstelling. “Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit”, laat de club weten.

Van Lienden heeft hierop gereageerd. De ondernemer staat zelf niet bekend om een uitstekende reputatie vanwege een deal met de overheid die hij in 2020 maakte. Hij zou tientallen miljoenen mondkapjes leveren in ruil voor 100 miljoen euro. Van Lienden beloofde geen winst te maken, maar dat bleek later onjuist. Naar verluidt verdiende hij zo’n 30 miljoen euro aan de deal. Op X reageert de ondernemer op de gebeurtenissen rondom Alex Kroes.

“Toch wel triest ergens: met goede intenties, maar te weinig kennis, iets zakelijks doen dat je ruïneert. En dan komen de juristen in beeld. Sterkte Alex Kroes.”, zo luidt zijn tweet. Vergelijkt Van Lienden zichzelf hier met Kroes?

