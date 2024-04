Tafelgast pakt Derksen aan, Genee antwoordt: 'Je mag hem ook aankijken'

Johan Derksen heeft donderdagavond andermaal geweigerd zijn excuses aan te bieden voor zijn opmerkingen over Kamerlid Habtamu de Hoop. Het boegbeeld van Vandaag Inside kreeg live aan tafel verweer van politiek verslaggever Wouter de Winther, die sprak van ‘racistische’ uitlatingen van Derksen.

De Winther kreeg aan het begin van de uitzending de vraag van presentator Wilfred Genee of hij nog twijfelde om te komen. “Nee, ik zou niet zo goed weten waarom ik een afspraak niet zou nakomen, als ik de ruimte krijg om te zeggen wat ik wil zeggen. Ik vond het ook een racistische en domme opmerking. Ik schroom ook niet om dat te zeggen.”

De journalist keek Derksen aanvankelijk niet aan. Genee zei dan ook: “Je kan ‘m ook aankijken als je het zegt, want je kijkt nu mij aan.” Derksen haakte evenwel in. “Ik heb vandaag veel meer mensen erop betrapt dat ze het een racistische opmerking vonden. Dat mag.” De Winther wendde zich tot Derksen en vroeg of hij het inmiddels zelf ook racistisch vindt. Dat bleek niet het geval.

“Nee, ik vind het niet, omdat ik het absoluut niet zo bedoeld had. Het was zomaar een spontane opmerking. Het ging ergens anders over, namelijk over subsidie voor Friese taal. Dan gooi je er weleens wat uit tussendoor”, legde Derksen uit. “Ik realiseerde me die avond niet dat het een rel zou worden. Ik heb het helemaal niet verkeerd bedoeld, dus ik ga niet hypocriet mijn excuses aanbieden. Als andere mensen het wel racistisch vinden, zijn ze daar vrij in. Dan mogen ze mij een draai om de oren geven en aangifte bij de politie doen. Prima.”

De Winther zei niet te begrijpen waarom Derksen ‘zo geharnast in de wedstrijd zit’. “Ik ben helemaal niet geharnast, maar ik zie geen enkele aanleiding om excuses te maken”, antwoordde de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. “Absoluut niet. Dat wil de goegemeente heel graag, maar dat doe ik niet. Ik heb geen spijt, maar als ik had geweten wat het teweeg zou hebben gebracht, had ik het niet gedaan.”

