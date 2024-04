Van der Gijp maakt zich niet populair met smakeloze grap: 'Heel flauw, dit verdient zij niet'

René van der Gijp heeft zich niet populair gemaakt bij Evert Santegoeds. De analist van Vandaag Inside maakte donderdagavond grappen over een intiem privéfilmpje van Patricia Paay dat in het verleden op straat belandde. Compleet onnodig, vindt Santegoeds.

Paay wordt dit weekend 75 jaar oud en is al 60 jaar werkzaam in de showbizzwereld. Om dat te vieren, zat ze donderdag aan de talkshowtafel van Sophie Hilbrand. Twee uur later werd ze vernederd door Van der Gijp, die zei: “Patricia Paay houdt het ook lang vol, hè? Ja, je moet je ook maar eens vaker in je mondje laten plassen, joh. Daar word je niet zoveel slechter van volgens mij hoor.”

Privé-journalist Santegoeds vindt de opmerkingen niet grappig. "René begon er maar weer eens over. Dat vond ik heel puberaal, heel flauw. Patricia Paay liet haar gezicht juist ergens zien (op dezelfde avond bij Sophie & Jeroen, red.) omdat ze 75 wordt en zestig jaar in het vak zit", zegt de hoofdredacteur in zijn dagelijkse podcast Strikt Privé.

Santegoeds vindt dat Paay deze behandeling niet verdient. "Wat heeft ze wie aangedaan? Helemaal niks. Om er dan op zo’n feestelijke dag weer over te beginnen… Grinnikend en hysterisch lachend om jezelf… Ik vond het behoorlijk flauw."

