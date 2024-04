Vandaag Inside-tafel reageert op kritiek Mark Rutte: 'Komt gewoon door die grote dildo'

De heren van Vandaag Inside hebben gereageerd op de kritiek die Mark Rutte uitte op hun gedrag. René van der Gijp en Johan Derksen vinden het maar al te logisch dat zij niet blijven hangen na afloop van een uitzending van het Talpa-programma.

Rutte gaf enkele dagen geleden aan ‘geen plannen’ meer te hebben om aan te schuiven bij het kijkcijferkanon. Dat zou komen door het feit dat de heren gelijk na de uitzending de auto in stappen en naar huis rijden, iets wat hij als niet sympathiek ervaart. Wilfred Genee stelt echter dat hij na afloop van de uitzending in kwestie nog even is gebleven. “Ik ben gewoon blijven hangen, we hebben aan de bar gehangen, jullie waren gelijk weg."

Van der Gijp probeert vervolgens uit te leggen waarom er geen drankje na afloop van een uitzending wordt gedaan. Hij denkt dat een gezellige bar mist in de buurt van de studio. “Ik heb bij hem (Rutte, red.) bij Op1 gezeten, daar heb je echt een gezellig plekje, met hapjes en drankjes. Wij gaan nog even met een stukje kaas in de make-up staan hier. Dat is niet gezellig.” Daarnaast stelt de analist dat nakletsen met gasten die worden betaald iets zakelijks heeft. “Maar misschien hadden we het bij Rutte wel moeten doen. Hij is natuurlijk wel gratis.”

Valentijn Driessen denkt juist dat Rutte andere motieven heeft. “Dat is een drogreden. Je gelooft toch niet werkelijk dat dit de reden is? Hij wordt dalijk chef van de NAVO of secretaris-generaal en dan wil hij niet meer aan deze tafel zitten met een grote dildo. Dat is gewoon het verhaal. Gelul joh, je kunt hierachter ook een glas wijn drinken."

Derksen geeft eigenlijk aan altijd direct naar huis te willen gaan. "Ik heb helemaal geen zin om hier na de uitzending nog lang door te lullen, met wie dan ook. In de eerste plaats drink ik niet en ik moet dat pleuriseind nog naar huis. Zolang jullie voor de uitzending niet gezellig praten, doe ik het na de uitzending ook niet."

