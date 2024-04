Verliest PSV een sterkhouder? ‘Misschien beter om naar een grotere competitie te gaan’

Het is nog maar de vraag of Sergiño Dest volgend seizoen in het shirt van PSV speelt. De Eindhovenaren hebben een koopoptie van elf miljoen euro, maar de kans bestaat dat de Amerikaan zelf niet akkoord gaat met de deal. Marco Timmer vreest dat Dest deze zomer definitief gaat vertrekken bij de aanstaande landskampioen.

De verslaggever van Voetbal International denkt dat het de verdediger ‘te makkelijk afgaat in de Eredivisie’, zo vertelt hij in de Skiete Willy Podcast. “De Eredivisie is voor Dest een speeltuin. Dat was tegen Vitesse zo, maar eigenlijk het hele seizoen al”, begint hij.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is echt heel goed en heel constant. We vroegen hem na de wedstrijd, lijkt het nou zo makkelijk of is het echt zo? Hij zei: Ja, het gaat eigenlijk wel heel erg simpel”, gaat Timmer verder. Met andere woorden, is het voor Dest’ ontwikkeling gunstig om in Nederland te blijven? “Misschien is het beter om naar een grotere competitie te gaan”, stelt Timmer.

“Voor elf miljoen euro hebben ze hem, als ze de koopoptie lichten bij FC Barcelona. Maar dan is het de vraag of die jongen het zelf wil”, aldus de journalist. PSV wil ongetwijfeld verder met de multi-inzetbare verdediger. Dest was dit jaar al belangrijk met twee goals en zeven assists in alle competities. De Amerikaan wordt gehuurd van FC Barcelona.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay wijst PSV'er Dest op veelzeggende verspreking: 'Wacht even...'

PSV-verdediger Sergiño Dest maakte een veelzeggende verspreking voor de camera's van ESPN.