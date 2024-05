Aankondiging in Eindhoven: PSV maakt nieuwe nummer tien bekend

speelt vanaf volgend seizoen met rugnummer tien bij PSV. De vleugelspeler speelde afgelopen seizoen nog met nummer zeven, maar zal vanaf komend seizoen dus een ander nummer op de rug dragen.

Volgend seizoen zal lang met nummer tien op zijn rug gaan spelen. Eigenlijk wilde hij dit rugnummer bij zijn komst in 2023 al gaan dragen, maar dat was toen nog in bezit van Xavi Simons, die pas later in de zomer terugkeerde bij Paris Saint-Germain. Destijds hoopte Lang alsnog te wisselen naar nummer tien, maar door de grote hoeveelheid shirts die al waren verkocht met zijn naam en nummer zeven, besloot hij niet te wisselen.

Artikel gaat verder onder video

Nu zijn eerste seizoen in Eindhoven achter de rug is, vond Lang het een geschikt moment om alsnog van rugnummer te wisselen. Opvallend aan deze wissel is dat het shirt met nummer tien afgelopen seizoen nog werd gedragen door Malik Tillman, de Amerikaanse huurling van Bayern München. Eerder deze maand nam PSV hem definitief over, maar zijn rugnummer verliest de middenvelder dus wel. Met welk nummer Tillman komend seizoen zal spelen, is nog niet bekend.

Lang 🔟 it is next season! 👕⚡️ — PSV (@PSV) May 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang houdt pijnlijk shirt over Ajax omhoog en waarschuwt alle supporters van Feyenoord

Noa Lang hield tijdens de huldiging van PSV in het centrum van Eindhoven een opvallend shirt omhoog.