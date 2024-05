PSV greep nét naast Premier League-sensatie en mikt komende zomer opnieuw op 'A-categorie'

PSV was afgelopen zomer dichtbij het op huurbasis aantrekken van Premier League-sensatie , zo onthult Maarten Wijffels in het Algemeen Dagblad. De gisteren (maandag) 22 jaar geworden aanvallende middenvelder verruilde Manchester City uiteindelijk voor Chelsea, waar hij een verpletterende indruk maakt. Komende zomer zal de kersverse landskampioen op de transfermarkt opnieuw voor spelers van de 'A-categorie' gaan, beschrijft de journalist.

Palmer doorliep de jeugdopleiding van Manchester City en debuteerde in september 2020 in de hoofdmacht van trainer Pep Guardiola. Uiteindelijk zou hij in de seizoenen daarna tot 41 wedstrijden (en zes doelpunten) voor The Citizens komen, maar een vaste basisplaats zat er niet in. PSV was er dus bijna in geslaagd Palmer op huurbasis naar Eindhoven te halen, schrijft Wijffels, maar Chelsea toonde zich het slagvaardigst en lijfde de Engelsman voor liefst 47 miljoen euro in. Bij de kwakkelende grootmacht uit Londen toont de tweevoudig Engels international dit seizoen als een van de weinigen zijn immense potentieel, door in alle competities inmiddels 26 keer te scoren én dertien assists af te leveren.

De komst van Palmer had gepast binnen het besluit van algemeen directeur Marcel Brands om te breken met het verleden, beschrijft Wijffels. "PSV moest stoppen met het halen van spelers uit de Duitse subtop/middenmoot. Voetballers als Timo Baumgartl, Philipp Max, Yvon Mvogo; van die categorie word je uiteindelijk niet beter en ze zijn ook nog duur. Uit de Bundesliga krijg je nooit de A-categorie van Duitse spelers, hooguit iets wat A-status hád (Mario Götze)", leest het. De transfer van Ibrahim Sangaré, die nog voor de terugkeer van Brands voor zeven miljoen euro werd weggeplukt bij Toulouse en afgelopen zomer voor vijf keer dat bedrag werd doorverkocht aan Nottingham Forest, was wél een voorbeeld van hoe het zou moeten, weet Wijffels.

Daarom trok PSV afgelopen zomer de portemonnee voor spelers als Jerdy Schouten (Bologna), Noa Lang (Club Brugge) en werden Sergiño Dest en Malik Tillman op huurbasis overgenomen van Europese topclubs FC Barcelona en Bayern München. Ook komende zomer zullen de Eindhovenaren op die categorie mikken, beschrijft Wijffels: "Sluit voor komende zomer maar niet uit dat PSV een poging waagt bij pak ‘m beet Justin Kluivert of een level hoger, als nieuwkomer voor de vleugels wanneer Johan Bakayoko wordt verkocht."

