Opvallend: Wilfred Genee staat vlak voor tv-uitzending nog op een festival te zingen

Wilfred Genee heeft woensdagavond gezongen tijdens het Muziekfeest van het Plein in Zeewolde, zo blijkt uit beelden van Vandaag Inside. De presentator bracht onlangs het nummer Johnny Rep uit en zong dat voor een grote menigte op het Zeewolder. Daar bleef het niet bij, want Genee moest vervolgens nog een programma op Veronica presenteren.

Het is niet de eerste keer dat Genee te zien is op het Muziekfeest op het Plein, want de presentator van Vandaag Inside deed dit vorig jaar ook al, toen hij met oud-voetballers Andy van der Meijde en Wesley Sneijder het nummer Een Aperolletje uitbracht. Woensdagavond was Genee opnieuw op het podium te zien, ditmaal in Zeewolde.

Opvallend is dat Genee direct na zijn optreden door moest naar Hilversum. De presentator moest voor Veronica namelijk de Conference League-finale tussen Olympiakos en Fiorentina presenteren. Daarom was Genee kort na zijn optreden in Flevoland, alweer in de studio te zien.

Bekijk hieronder het optreden van Genee: