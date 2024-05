'PEC Zwolle wil twintigjarige Ajax-verdediger transfervrij oppikken uit de hoofdstad'

PEC Zwolle zou naar verluidt geïnteresseerd zijn om Ajax-verdediger naar de Hanzestad te halen. Althans, zo meldt Ajax Showtime. De Nederlandse Serviër ziet zijn contract aflopen en dus zou Zwolle een kans zien om de centrale verdediger gratis naar de hoofdstad van Overijssel te halen.

De twintigjarige verdediger is nog altijd herstellende van een blessure die hij in 2023 opliep. In november van dat jaar werd de mandekker aan zijn knie geopereerd. In het seizoen 2022/23 speelde Milovanovic twaalf wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Of het talent ook daadwerkelijk in Zwolle te bewonderen is volgend seizoen zal te tijd moeten uitwijzen.

Sam Kersten, die dit seizoen de meeste minuten maakte van de gehele Eredivisie, vertrekt na de zomer naar SC Heerenveen. Er is achterin bij Zwolle dus een flink gat te vullen.

