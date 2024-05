Politie Den Haag verricht aanhouding en jaagt jongeman weg na kampioenschap Galatasaray

Galatasaray is zondag kampioen van Turkije geworden en dat wordt ook gevierd door supporters in Nederland. In Den Haag gingen fans van de Turkse topclub de straat op. Het feest verliep grotendeels gemoedelijk, al verrichtte de politie wel een aanhouding.

In de Hobbemastraat in Den Haag vierden supporters van Galatasaray het kampioensfeest. De politie was ook aanwezig en zag dat het feest rustig verliep. Wel legde journalist Owen O'Brien een aanhouding vast op beeld. Nadat de politie de feestvierders vroeg om te vertrekken, werd een jongen die ‘moeite had met naar huis gaan’ weggejaagd door agenten op de fiets.

Artikel gaat verder onder video

Galatasaray won zondag met 1-3 van Konyaspor en eindigde het seizoen in de Süper Lig met liefst 102 punten. Ook nummer twee Fenerbahçe kende met 99 punten een goed seizoen, maar dat enorme puntenaantal was niet voldoende voor de landstitel.