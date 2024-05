Van Nistelrooij verklapt waar hij graag wil trainen: ‘Heeft wel iets speciaals voor mij’

Ruud van Nistelrooij zit sinds zijn vertrek bij PSV op 24 mei 2023 zonder club. De voormalig topschutter van onder meer PSV, Manchester United, Real Madrid en HSV, zou wel graag weer aan de bak willen en heeft wel een bestemming in zijn hoofd. "Het zou leuk zijn om in Spanje te trainen", aldus Van Nistelrooij in gesprek met Marca.

“Dat zou ik graag willen, ja", erkent Van Nistelrooij, die in zijn tijd als spits bij Manchester United bekendstond als Van the Man. “Ik heb in Nederland, Engeland, Duitsland en Spanje gespeeld. En deze vier landen zijn opties voor mij omdat ik de talen spreek. Ik heb de ervaring dat ik in deze landen heb gewoond en ik zou graag in deze competities willen trainen. Het is waar dat Spanje iets speciaals voor mij heeft, dat moet ik wel bekennen.”

Er is één bestemming die Van Nistelrooij momenteel nog niet ziet zitten en dat is Saudi-Arabië. “Mijn tweede stap als coach is heel belangrijk voor me, ik wil dat iedereen ziet hoe ik ben als coach. In Nederland is het duidelijk, maar ik wil dat het daarbuiten ook gezien wordt. Ik wil bij een club werken die een duidelijk spelmodel heeft, dat de technisch directeuren weten welke profielen nodig zijn om dit soort voetbal te spelen en dat als ik binnenkom ze iets moois kunnen neerzetten", besluit de 47-jarige oefenmeester.

