Duitsland wint ook de tweede wedstrijd in poule A: Hongarije in de problemen

Duitsland heeft het tweede groepsduel tegen Hongarije met 2-0 gewonnen. Het gastland plaatst zich door de tweede zege dit toernooi hiermee al vrijwel zeker voor de achtste finale. Als Schotland later vanavond niet van Zwitserland wint is kwalificatie al een feit. Hongarije maakte een betere indruk dan afgelopen zaterdag tegen de Zwitsers. De Hongaren kunnen lijken nog minimaal derde te kunnen worden in groep A en moeten dan hopen zich alsnog bij de vier beste nummers drie te voegen.

Duitsland begon in dezelfde samenstelling aan het tweede groepsduel in poule A. Trainer Julian Nagelsmann had ook geen reden op zijn basiselft te wijzigen naar de imponerende zege op Schotland in het openingsduel van dit EK. De enige reden om dat te doen waren wat pijntjes bij sommige spelers, waaronder aanvoerder Ilkay Gündogan. Iedereen bleek fit, maar vanaf de aftrap was het uitgerekend de captain die de bal zomaar inleverde waardoor doelman Manuel Neuer meteen diende in te grijpen om te voorkomen dat Hongarije via Barnabas Varga het snelste doelpuntenrecord van Albanië dit Europees Kampioenschap alweer uit de boeken schoot. De Hongaren waren wel gestart met wat andere spelers in vergelijking met de verloren wedstrijd tegen Zwitserland.

Duitsland domineerde maar diende meer dan tegen de Schotten toch beducht te zijn voor de counters van de tegenstander. Na ruim twintig minuten opende Jamal Musiala, met zijn tweede doelpunt dit toernooi, de score. Voordat onze landgenoot Danny Makkelie naar het midden kon wijzen diende de VAR nog wel een eventuele overtreding van Gündogan te checken. Het doelpunt bleef staan. Op slag van rust dacht Hongarije via Roland Sallai op gelijke hoogte te komen, maar de aanvaller scoorde in buitenspelpositie. Overigens kreeg Hongarije best wel wat kansen in de eerste helft. Zo voorkwam Neuer knap een treffer van Dominik Szoboszlai die via een vrije trap mocht aanleggen. Hiermee waren de Hongaren die na de pauze veel minder aandeel in de wedstrijd hadden definitief verslagen.

Na een kwartier spelen in de tweede helft was de eerste echt grote kans van deel twee voor Hongarije dat via Varga maar net over het Duitse doel kopte. Na een voorzet van Maximilian Mittelstaedt, de speler van VFB Stuttgart speelde in zijn eigen stadion, stond Gündogan op de juiste plek om de 2-0 binnen te schieten. In de laatste minuut van de officiële speeltijd voorkwam Joshua Kimmich op zijn eigen doellijn nog een Hongaarse ‘ere’ treffer die wellicht voor het doelsaldo nog wel van veel waarde zou kunnen zijn.

Duitsland zal in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland de eerste plaats in de poule willen veiligstellen. Zij mogen dan op zaterdag 29 juni in Dortmund aantreden tegen de nummer twee van groep C en hiermee hoogstwaarschijnlijk Engeland ontlopen in de achtste finale.