Jeroen Stekelenburg komt in beeld en moet kijkers meteen iets beloven

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg en zijn collega’s hebben hun best gedaan om Studio Fußball een aantal sfeerbeelden uit Wolfsburg te bezorgen, maar vrolijk kun je er moeilijk van worden. Verder dan een lege biergarten, een uitgestorven plein en een matig gevuld terras kwamen Stekelenburg en zijn team niet.

Het Nederlands elftal verblijft gedurende het Europees Kampioenschap in Duitsland in Wolfsburg. De formatie van bondscoach Ronald Koeman maakt daar gebruik van uitstekende faciliteiten, maar de stad zelf heeft heel weinig te bieden. Wolfsburg staat vandaag de dag vooral bekend om de musea over auto’s én de voetbalclub VFL Wolfsburg. Heel veel meer valt er in Wolfsburg, zelfs tijdens het EK, niet te beleven.

Dat blijkt ook uit de beelden die woensdagavond worden getoond in NOS Studio Fußball. “Ik beloof je één ding: we hebben dit niet geframed”, zegt Stekelenburg, die in Wolfsburg is om het Nederlands elftal op de voet te volgen. “We hebben echt ons best gedaan om iets gezelligs te vinden in Wolfsburg.” Daar zijn ze echter niet in geslaagd. Op de beelden is een uitgestorven biergarten en een leeg plein te zien, gevolgd door een terras waar niet bijster veel mensen zitten. Op de achtergrond wordt Schotland - Zwitserland uitgezonden, maar de ontmoeting tussen de tegenstanders van Duitsland krijgt weinig aandacht. “Dit was dus een uurtje na de wedstrijd van Duitsland. Nou ja, dit is het… Het centrum van Wolfsburg”, kan Stekelenburg het ook niet mooier maken dan het is.

De verslaggever nodigt tot slot Youri Mulder, als analist aangeschoven woensdagavond, uit om langs te komen in Wolfsburg. De voormalig profvoetballer van onder meer Schalke 04 reageert met ‘ja, is goed’, maar of het er echt van gaat komen… De beelden van Stekelenburg en zijn collega’s zullen hem niet heel enthousiast hebben gemaakt. Gelukkig voor Stekelenburg, zijn collega’s en alle anderen die Oranje achterna zijn gereisd naar Wolfsburg zijn de speelsteden een stuk aantrekkelijker. Oranje speelde afgelopen zondag in Hamburg tegen Polen, treft vrijdag Frankrijk in Leipzig en sluit de groepsfase een paar dagen later af tegen Oostenrijk in Berlijn.

