Nieuwe goal Mikautadze voor Georgië tegen Tsjechië voldoende voor eerste EK-punt ooit

Georgië en Tsjechië hebben elkaar in evenwicht gehouden. Het was het eerste EK-punt ooit voor debutant Georgië. Of dat voldoende is voor een vervolg in dit toernooi valt nog te bezien. Portugal is de laatste opponent. Ook Tsjechië is met een puntje uit twee duels verre van geplaatst voor de volgende ronde. Turkije zal dan in ieder geval nog verslagen moeten worden.

Een overwinning, dat was het enige wat telde voor Georgië en Tsjechië. In het Volksparkstadion te Hamburg stormde het vanaf de eerste minuut. Het spel golfde heen en weer en het was te danken aan de doelman van Georgië, Giorgi Mamardashvili, dat Tsjechië niet al vroeg de voorsprong wist te pakken. Het spitsenduo Adam Hlozek en Patrik Schick (2x) kreeg dotten van kansen, maar wist de doelman van Valencia niet te passeren.

Artikel gaat verder onder video

Tsjechië bleef vervolgens de meest gevaarlijke van de twee ploegen. Veelal via hoge ballen probeerden ze het oud-Vitessenaar Guram Kashia en zijn defensie moeilijk te maken. Het piepte en kraakte zo nu en dan, maar Georgië brak niet. Tot een verre ingooi plots via het gezicht van Hlozek in het netje achter Mamardashvili wist te belanden. De VAR stak helaas voor Tsjechië een stokje voor dat doelpunt, omdat Hlozek ook onbedoeld zijn hand had gebruikt.

Een andere hand was op slag van rust wel de oorzaak van de Georgische voorsprong. De onfortuinlijke Tsjechische verdediger Robin Hranac kreeg de bal op zijn hand en na een VAR-check legde de Duitse arbiter de bal op de stip. Mogelijk had het niet gehoeven als Kashia zijn riante mogelijkheid had binnengeschoten, maar daar lag doelman Jindrich Stanek nog voor. Op de penalty van Georges Mikautadze was diezelfde Stanek wel kansloos. De tweede EK-treffer van de oud-Ajacied leek voor rust nog geëgaliseerd te worden, maar andermaal was Mamardashvili de grote sta-in-de-weg. Schick zag zijn geplaatste schuiver gekeerd worden.

Een klein kwartier na rust wist Georgië de voorsprong bijna uit te breiden. Een gevaarlijke uitbraak belandde uiteindelijk bij Anzor Mekvabishvili, die de bal maar net langs wist te schieten. Het bleek een zure misser, want direct erna was het invaller Ondrej Lingr (Feyenoord) die een Tsjechische corner op de paal kopte, waarna Schick enigszins gelukkig de bal met de borst binnen werkte. Tsjechië voerde nadien de druk op en een andere invaller, Matej Jurasek, liet andermaal de uitblinkende Mamardashvili handelend optreden. Datzelfde deed Lingr met nog een tiental minuten op de klokken, vlak nadat een andere invaller, Mojmir Chytil, een kopbal nipt voorlangs zag gaan.

Tsjechië belegerde het strafschopgebied van Georgië, maar de EK-debutant hield stand. Sterker nog, in de allerlaatste seconde had het de zege op de schoen. Invaller Saba Ljobanidze mocht vrij voor doelman Janek uithalen en zag tot zijn eigen verdriet de bal nipt over het doel vliegen. Historisch was het eerste EK-punt voor Georgië, maar de vreugde om dat resultaat viel in het niet bij de misser in de allerlaatste seconde. Daarmee is een vervolg in het toernooi ook ver weg met Portugal nog als laatste opponent in het vooruitzicht.

Tsjechië, wat dus nog van geluk mocht spreken na afloop, zal zichzelf vooral verwijten de kansen niet te hebben afgemaakt. Extra zuur is het uitvallen van spits Patrik Schick met een kuitblessure. Een punt is het resultaat uit de eerste twee duels. Met Turkije in het vooruitschiet is winnen de enige kans op plaatsing voor de knock-outfase.