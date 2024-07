Driessen kraakt EK-deelnemer: 'Het is treurig, er is heel weinig van over'

Valentijn Driessen vindt het niet meer dan terecht dat Denemarken is uitgespeeld op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Denen geraakten met wat mazzel door de groepsfase, maar verloren zaterdagavond met 2-0 van het gastland. Volgens Driessen is er nog maar weinig over van het ooit zo geprezen Deense voetbal.

Denemarken werkte vol verwachting toe naar het EK in Duitsland. De formatie van bondscoach Kasper Hjulmand had na het teleurstellend verlopen Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar het een en ander recht te zetten. Toen wist het zich niet te plaatsen voor de knock-outfase. Dat lukte in Duitsland wél, al was het zeker niet overtuigend wat de Denen lieten zien. De wedstrijden tegen Slovenië, Engeland en Servië eindigden allemaal in een gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

Ook tegen Duitsland kwam Denemarken er eigenlijk niet tot nauwelijks aan te pas, al leek het in de tweede helft wel de score te openen. Joachim Andersen schoot overtuigend binnen, maar Thomas Delaney stond een teenlengte buitenspel. Volgens Driessen is het simpel: buitenspel is buitenspel. De verslaggever van De Telegraaf haalt liever de ‘reële’ Deense media aan. “De prestaties van het Deense elftal vielen gewoon heel erg tegen. Ze hebben eigenlijk geen moment laten zien dat ze aanspraak maakten op de tweede ronde en zeker niet de kwartfinales”, zegt Driessen in de podcast Kick-off.

Denemarken speelde sinds de start van het WK van 2022 in Qatar zeven wedstrijden op een eindtoernooi en wist daarvan geen enkele om te zetten in een overwinning. “Dat is nogal wat. Dan begrijp ik heel goed dat de Deense media nu de pijlen hebben gericht op de bondscoach. Die heeft het geweldig gedaan bij het vorige EK, toen ze de halve finale bereikten. Maar sindsdien is het over met Denemarken en deze bondscoach, die zeker in Nederland altijd bejubeld is”, aldus Driessen. Ook Rasmus Højlund, vorig jaar nog voor veel geld aangetrokken door Manchester United, kon geen potten breken. “Het is niet iemand waar je echt van op aan kan. Nul goals en Denemarken zonder overwinning. Drie gelijke spelen en één nederlaag. Het is treurig.”

Volgens Driessen heeft het Deense voetbal een pas op de plaats moeten maken. “Het is niet het voetbal dat we kennen van voorheen, het creatieve en aanvallende voetbal. Er is heel weinig van over. Het is nog genieten van Eriksen en dat zegt eigenlijk alles over de staat van het Deense voetbal, dat hij af en toe laat zien geweldig te kunnen voetballen. Voor de rest is het Denemarken van voor de periode van Lerby en Arnesen. Hard werken”, besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.