Ronaldo niet boos op imitator Højlund: 'Ik ben slim genoeg...'

is niet boos op , nadat de Deen zijn winnende doelpunt tegen Portugal vierde door hem na te doen. Voor Ronaldo is het ‘geen probleem’ dat Højlund zijn viering imiteerde, omdat hij weet waarom hij nagedaan werd.

Denemarken won de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Nations League met 1-0 van Portugal. In Kopenhagen maakte Højlund in de 78ste minuut de enige goal, en vierde dat door de iconische Siu-viering van Ronaldo na te doen, onder toeziend oog van de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar.

Ronaldo liet in een persconferentie in aanloop naar de return weten dat hij niet boos is op de spits van Manchester United: “Voor mij is het geen probleem. Ik weet dat het niet komt doordat hij geen respect voor mij heeft, natuurlijk niet.”

Ronaldo gooit er nog een schepje bovenop: “Ik ben slim genoeg om te begrijpen dat niet alleen hij, maar atleten over de hele wereld mijn juichen nadoen. Voor mij is het een eer. Ik hoop dat jullie mij morgen (zondagavond, red.) zien juichen.” Portugal en Denemarken treffen elkaar om 20:45 uur, net als Nederland en Spanje. Ronaldo: “Morgen wordt een andere wedstrijd.”

