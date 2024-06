Van Gelder uit kritiek op absente De Jong: ‘Hij moet dan zelf iets volwassener zijn’

Jack van Gelder vindt dat zelf medeschuldig is aan zijn enkelblessure. Maandagavond werd bekend dat de middenvelder van FC Barcelona het EK moet laten schieten omdat hij niet op tijd hersteld zal zijn van die blessure. Volgens Van Gelder had De Jong beter voor zichzelf moeten opkomen.

Het nieuws dat De Jong het EK mist vanwege zijn enkelblessure kwam volgens de oud-commentator niet als een verrassing. “Men zag het wel een beetje aankomen", vertelt Van Gelder aan tafel bij De Oranjezomer. "Hij heeft zondag nog getraind. Iedereen was heel enthousiast, maar hij heeft meteen weer een reactie gekregen. Dan weet je dat het over en uit is, dus zo groot was die verrassing niet."

Artikel gaat verder onder video

Van Gelder is van mening dat het echt niet zover had hoeven komen met de blessure van De Jong. “FC Barcelona is zijn werkgever, die betaalt hem. Ik vind dat hij dan zelf iets volwassener moet zijn. Als je pijn hebt, en je werkgever zegt dat je moet spelen, dan zeg je: ik speel gewoon niet”, is hij stellig. “Koeman zegt ook: hij heeft wel een aantal keren met pijn gespeeld. Misschien wel met een injectie. Dan is het wel heel erg”, besluit Van Gelder over De Jong.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.