Van Wonderen snapt kritiek niet volledig: 'Alleen harde cijfers tellen'

Kees van Wonderen was dit seizoen coach van SC Heerenveen, wat een mager seizoen draaide in de Eredivisie. Volgens de voormalig coach van Go Ahead Eagles had de club uit Friesland aardig wat pech, en had er meer ingezeten. Heerenveen eindigde als elfde met 37 punten, slechts acht punten boven de gevarenzone.

In een interview met FeanFan Magazine begon Van Wonderen over de fitheid. “Ik denk dat we zeker de wil hadden om aan te vallen en dat het niet aan onze drive lag. Misschien dat fitheid een rol heeft gespeeld, want ondanks een goede start ging het vaak in de eindfase alsnog mis. Aan de andere kant was het in Almere (1-1) juist andersom en werd er in de eindfase wel veel gecreëerd.”

Uiteindelijk had Heerenveen op veel meer punten kunnen eindigen, zo weet Van Wonderen. “Het is ook deels te wijten aan pech, zo hadden we op basis van onze 'expected goals en punten' hoger moeten staan. Maar uiteindelijk tellen natuurlijk de harde cijfers”, aldus de oefenmeester die het seizoen met Heerenveen analyseerde.

“Vaak kregen we een tik te verwerken. Zo begonnen we in Waalwijk (1-1) uitstekend aan de wedstrijd, maar vliegt de bal er uit het niets aan de andere kant weer in. Dan breekt er bij ons wat”, legde Van Wonderen eerlijk uit. Vanaf komend seizoen is Robin van Persie de hoofdtrainer van de Friese voetbalclub. Het wordt zijn eerste klus als hoofdtrainer van een Eredivisieclub.

