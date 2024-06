Voetbalwereld in rouw gedompeld: Landry Nguemo op 38-jarige leeftijd overleden bij verkeersongeluk

Landry Nguemo, 42-voudig international van Kameroen, is op 38-jarige leeftijd overleden bij een verkeersongeluk. Op donderdagavond bracht de voetbalbond van het Afrikaanse land het overlijdensbericht naar buiten. Nguemo speelde in 2014 zijn laatste wedstrijd voor het nationale elftal van Kameroen. In zijn 42 interlands scoorde de middenvelder driemaal.

AS Nancy is de club waar Nguemo werkzaam was als jeugdcoach nadat hij gestopt is. “Met groot verdriet hebben we kennisgenomen van het tragische overlijden van Landry Nguemo op donderdag 27 juni. AS Nancy Lorraine en al haar medewerkers betuigen hun oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden”, schrijft de Franse club op X.

Ook eerdere werkgever AS Saint-Étienne heeft op X gereageerd op het ontvallen van de Kameroense middenvelder. “Landry Nguemo heeft ons verlaten. Veel te vroeg, veel te plotseling. ASSE rouwt om een van haar eigen mensen. Wij betuigen onze oprechte deelneming aan al zijn familie en vrienden.”