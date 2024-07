Ajax neemt definitief afscheid van speler die vorig seizoen 29 duels speelde

heeft de deur bij Ajax definitief achter zich dichtgeslagen. Patro Eisden, actief op het tweede niveau in België, maakt dinsdagavond via de officiële kanalen bekend de twintigjarige linksback transfervrij over te nemen.

Sarfo werd geboren in Amsterdam en belandde in 2012 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij doorliep diverse jeugdteams en debuteerde op 5 september 2022 namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie tegen Heracles Almelo in het betaald voetbal.

Vorig seizoen speelde Sarfo 29 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 5 assists. De vleugelverdediger debuteerde nooit in Ajax 1.

Sarfo heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Patro Eisden. Trainer Stijn Stijnen is blij zijn komst. “We zochten een jong profiel op de rechtsbackpositie. Raphaël heeft een goed profiel en de gesprekken die ik had met hem stonden me aan”, zegt Stijnen op de clubsite.

