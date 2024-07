Analist spot ‘Sutalo’ van Oranje-opponent Turkije: ‘Daarmee kun je hem vergelijken’

Turkije kan zaterdagavond, in de EK-kwartfinale tegen het Nederlands elftal, niet beschikken over . De verdediger, die in de achtste finale tegen Oostenrijk de grote man was, is geschorst wegens de vermeende ‘wolvengroet’. Bij ESPN zijn er twijfels of Demiral een groot gemis is. Karim El Ahmadi vergelijkt de stopper met van Ajax.

“Ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo goed, los van het feit dat hij twee doelpunten maakte”, begint Jan Joost van Gangelen het gesprek bij EK Praat. “Ik vind het helemaal geen goede speler, om eerlijk te zijn. In het begin was hij wel aardig, maar ook in de wedstrijd tegen Oostenrijk vond ik hem niet zo goed”, reageert El Ahmadi.

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer ziet een opvallende gelijkenis. “Ik vind hem een beetje te vergelijken met Sutalo. Hoe hij vaak uit positie loopt en niet om zich heen kijkt. Tuurlijk, hij was belangrijk met zijn goals, maar ik vind het niet echt een goede speler”, gaat de analist verder. Yordi Yamali is het eens met zijn collega. “Het heeft natuurlijk een vertekend beeld gekregen. Hij is dit toernooi eigenlijk gewoon een wissel die zijn ‘moment of fame’ heeft gepakt”, zegt hij.

Na een langdurige blessure belandde Demiral in een dip. “Daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Het is bij Turkije gewoon niet zo breed achterin. De keuzes worden zeer beperkt achterin. Het is een reële optie dat Ahmetcan Kaplan morgen erin moet”, sluit Yamali af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.