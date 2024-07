'Bellingham ook niet gespaard: UEFA maakt straf bekend voor Engelsman na vreemde gebaren'

heeft zijn straf te horen gekregen van de UEFA, zo weet het Duitse BILD te melden op donderdagavond. De middenvelder van Real Madrid schoot met een omhaal Engeland naar de kwartfinale van het EK 2024 in Duitsland, maar hij krijgt een straf voor het gebaar wat hij maakte tijdens het vieren van zijn doelpunt.

Merih Demiral moet twee wedstrijden aan de kant zitten op het EK, maar Bellingham, die ook een dubieus gebaar maakte tijdens het juichen, mag het doen met een mindere straf. De 21-jarige aanvallende middenvelder van Engeland heeft een factuurtje van 20.000 euro op de deurmat gekregen als boete van de UEFA.

Het verschil tussen het gebaar van Demiral en het gebaar van Bellingham is dat die laatste relatief onschuldig is. De Engelsman maakte een gebaar richting zijn kruis en liet via twitter al weten dat het gewoon een onderlinge grap was met wat vrienden.

