Bosz rekent komend seizoen opnieuw op PSV-uitblinker: 'Totaal niet bang dat hij vertrekt'

Peter Bosz verwacht komend seizoen bij PSV 'gewoon' weer te kunnen beschikken over Jerdy Schouten. De middenvelder maakte op het Europees Kampioenschap in Duitsland grote indruk in het Nederlands elftal en wordt her en der in verband gebracht met een fraaie zomertransfer, maar zijn trainer stelt dat PSV deze zomer 'niemand hoeft te verkopen'.

In gesprek met Voetbal International is Bosz lovend over het optreden van zijn pupil in Duitsland. "Jerdy was de beste. Wat ik altijd al zeg, zag ik nu ook weer, Jerdy laat anderen beter voetballen. Omdat hij zo simpel speelt. Ik vond dat hij op het EK ook heel veel ballen goed vooruit speelde", laat de oefenmeester optekenen.

Het weekblad vraagt Bosz vervolgens of hij Schouten 'aan een tafelpoot wil vastbinden' om een zomers vertrek te voorkomen, maar die suggestie lacht de trainer uit Apeldoorn weg: "Haha, nee hoor, ik ben niet bang dat Jerdy vertrekt. Totaal niet. Jerdy is pas één jaar bij ons en heeft een contract dat nog lang doorloopt", verwijst hij naar de vijfjarige verbintenis die Schouten in de zomer van 2023 ondertekende. "Dus ja, we hoeven hem niet te verkopen."

Luxe positie

Dat heeft dan weer alles te maken met de financiële situatie van de Eindhovenaren, die komend seizoen voor het tweede jaar op rij actief zullen zijn in het hoofdtoernooi van de Champions League. "We hebben het geld niet nodig. Het kan best zijn dat er helemaal niemand weggaat. PSV hoeft niemand te verkopen", zegt Bosz. Zelfs het 'beleid' om iedere zomer minstens één grote verkoop te doen, kan op dit moment overboord. "Dat het nu wat is veranderd, komt omdat we nu zeker Champions League spelen en het geld in dat toernooi ook weer iets opgehoogd is. We zitten dus in een luxe positie."

'Heel weinig clubs'

Dat wil niet zeggen dat Bosz nu al honderd procent kan garanderen dat Schouten ook komend seizoen in het Philips Stadion te bewonderen zal zijn: "Natuurlijk snap ik ook dat je in het voetbal nooit helemaal weet wat er gaat gebeuren. Maar je vraag was of ik me zorgen maak over een vertrek, nee dat doe ik niet. En ik denk dat er uiteindelijk maar heel weinig clubs kunnen betalen wat wij willen hebben, mocht Jerdy toch vertrekken", besluit de trainer.

