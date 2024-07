Canadese bondscoach voor een jaar geschorst, enorme puntenstraf op de Olympische Spelen

De bondscoach van de nationale vrouwenploeg van Canada is voor een jaar geschorst van alle voetbalgerelateerde activiteiten, zo meldt de FIFA. Beverly Priestman wordt bestraft voor het bespioneren van Olympische Spelen-tegenstander Nieuw-Zeeland met een drone.

Behalve Priestman zijn ook analist Joseph Lombardi en assistent Jasime Mander geschorst voor hun aandeel in het schandaal, dat eerder deze week aan het licht kwam. Canada krijgt bovendien zes punten in mindering op de Olympische Spelen, waardoor het zeer lastig wordt om de groepsfase te overleven en de Olympische titel te verdedigen. Tot slot moet de Canadese bond een boete van een kleine 208.000 euro betalen.

Canada won donderdag met 2-1 van Nieuw-Zeeland in de openingswedstrijd van Groep A. In de aanloop naar de wedstrijd, tijdens een training op maandag, vloog een drone over het trainingsveld van Nieuw-Zeeland. Later bleek dat Canada vaker drones zou hebben ingezet en maakt ook het mannenelftal zich al jarenlang schuldig aan spionage. Bij de mannen zijn (nog) geen straffen uitgedeeld.