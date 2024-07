Johan Derksen is er klaar mee: 'Hij heeft mijn liefde voor voetbal gedoofd'

Johan Derksen is al jaren 'helemaal klaar' met de voetbalwereld en geeft Louis van Gaal daar de schuld van. Derksen houdt de oud-bondscoach en -trainer van onder meer Ajax, Bayern München en Manchester United verantwoordelijk voor de manier waarop voetballers en trainers tegenwoordig met de media omgaan, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Na een bescheiden carrière in het profvoetbal, die Derksen langs modale clubs als SC Cambuur, SC Veendam en HFC Haarlem leidde, begon een lange loopbaan in de (sport)journalistiek. Die leidde De Snor via regionale media als het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden uiteindelijk naar Voetbal International, waar hij jarenlang de functie van hoofdredacteur vervulde. Sinds een jaar of twintig is Derksen bovendien te zien in verschillende talkshows, de laatste jaren maakt hij met Wilfred Genee en René van der Gijp het goed bekeken Vandaag Inside.

Het voetbal interesseert Derksen tegenwoordig echter nauwelijks meer, schrijft de 75-jarige analist uit Grolloo. "Achteraf denk ik dat Louis van Gaal mijn liefde voor voetbal heeft gedoofd", leest het. "Hij introduceerde dat interviews met spelers en trainers voor publicatie door de club moesten worden goedgekeurd. Sindsdien zijn journalisten notulisten in de voetbalwereld", verduidelijkt Derksen. "Soms werd een verhaal gelezen door de speler, trainer, manager, voorzitter, persvoorlichter, zaakwaarnemer, vader en moeder. Vijftig aanpassingen in een interview dat op band was opgenomen, werd heel normaal. Leuke verhalen met voetballers behoren tot het verleden. Ik was er klaar mee."

Vandaar dat Derksen al sinds hij tien jaar geleden met pensioen ging, geen voet meer in een voetbalstadion gezet heeft. "Ik heb overigens niet de indruk dat de voetballerij hier wakker van ligt", besluit hij zijn column.