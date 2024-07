Kwartfinale Copa América met Argentinië op tv: hoe laat en waar is de wedstrijd te kijken?

Niet alleen de kwartfinales op het EK 2024 in Duitsland staan op de planning, maar ook de kwartfinales in de Copa América gaan beginnen. In de nacht van vrijdag 5 juli speelt titelfavoriet Argentinië al tegen Ecuador om een felbegeerde plek in de halve finale van het eindtoernooi. Hoe laat en wanneer is de wedstrijd op TV te bekijken?

Hoe laat begint de wedstrijd tussen Argentinië en Ecuador?

Vrijdag 5 juli om 03.00 uur Nederlandse tijd ’s nachts is de eerste kwartfinale in de Copa América. De wedstrijd staat onder leiding van Andrés Matonte.

Waar kan ik Argentinië - Ecuador zien op TV?

De wedstrijd tussen Argentinië en Ecuador is integraal te bekijken via Viaplay om 03.00 uur ’s nachts. Gedurende het hele toernooi heeft Viaplay de rechten op de Copa América.

