'Man United betaalt nog veel meer dan gedacht voor Zirkzee: astronomische commissie voor zaakwaarnemer'

De komst van is voor Manchester United een forse financiële investering. Hoewel aanvankelijk werd gesproken van een transfersom van iets boven de 40 miljoen euro, kunnen de totale kosten de 60 miljoen euro overschrijden volgens Calciomercato.

Donderdagmiddag maakte Fabrizio Romano als eerste melding van een akkoord tussen Bologna en Manchester United. Hij meldde dat Manchester United niet de contractuele afkoopsom van 40 miljoen euro licht. In plaats daarvan betaalt Manchester United een bedrag dat ‘iets hoger’ ligt, maar met andere betalingsvoorwaarden. De club mag de transfersom in termijnen betalen, verspreid over drie jaar. Als de afkoopsom was gelicht, had Manchester United het bedrag in één keer moeten betalen.

Journalist David Ornstein van The Athletic meldde vervolgens dat de transfersom 42,5 miljoen euro bedraagt. Het Italiaanse Calciomercato beweert echter dat het gaat om maximaal 46 miljoen euro: een vaste transfersom van 40 miljoen euro, plus 6 miljoen aan mogelijke bonussen. Die worden uitgekeerd bij bepaalde sportieve prestaties, zoals het bereiken van de Champions League of het winnen van de Premier League.

Daarbovenop zou nog een commissie van 15 miljoen euro komen voor Kia Joorabchian, de zaakwaarnemer van Zirkzee. De kosten kunnen volgens Calciomercato dus oplopen tot 61 miljoen euro. Overigens komt een groot deel van de transfersom niet terecht bij Bologna. Toen de Serie A-club Zirkzee in 2022 overnam van Bayern München via een aankoopoptie van 8,5 miljoen euro, werd afgesproken dat Bayern recht had op de helft van een toekomstige afkoopsom (zonder bonussen). Zo’n twintig miljoen euro gaat dus naar Duitsland.

Zirkzee vliegt vermoedelijk donderdagavond al naar Manchester en doorloopt vrijdagochtend de medische keuring. Daarna tekent hij een contract tot de zomer van 2029, met de optie voor een extra seizoen.