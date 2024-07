Opluchting bij Vandaag Inside-debutant: 'Blij dat ik daar niets over hoefde te zeggen'

Michael Boogerd beleefde zaterdagavond zijn vuurdoop als bargast in Vandaag Inside Oranje en toont zich na afloop vooral opgelucht. De oud-wielrenner mocht in de SBS-talkshow, die hij vaak zegt te bekijken, vooral over de Tour de France praten en is blij dat zijn mening over de andere onderwerpen die aan tafel werden besproken niet werd gevraagd.

In de online-rubriek In de Wandelgangen blikt Boogerd met presentator Wilfred Genee terug op zijn debuut. "Ik vond het stiekem best wel een beetje spannend", bekent de Hagenees. "Ik was heel blij dat jullie niet heel vaak naar mij toekwamen met allerlei zaken die aan tafel werden besproken, dat ik daar ook nog iets over zou moeten zeggen."

Boogerd is gedurende het grootste wielerevenement van het jaar veelvuldig te zien en te horen bij de NOS, onder meer in De Avondetappe. "Dat vind ik ook een hele leuke talkshow." Genee vindt het noodzakelijk om toch een klein sneertje uit te delen richting het programma van Dionne de Graaff: "Veel tempo, veel instarts, er gebeurt veel...", vist de presentator, maar Boogerd geeft geen krimp: "Ik vind wel dat er vrij veel gebeurt, ja. Het is wel wat trager dan bij jullie, maar het is wel heel leuk."

Bekijk hieronder het hele gesprek tussen Wilfred Genee en Michael Boogerd.

