Oranje-speler bijt van zich af tegen Pascal Kamperman: ‘Misschien kunnen we er nu over stoppen’

maakte dinsdagavond als invaller zijn rentree bij het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Roemenië (0-3 overwinning). De middenvelder van PSV sprak na afloop bij ESPN met Pascal Kamperman over de lastige week die hij achter de rug heeft.

Veerman beleefde vorige week in de derde en laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) een rampzalige middag. Hij grossierde in balverlies en werd in de eerste helft gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. Veerman moest vervolgens tegen Roemenië genoegen nemen met een plek op de reservebank, maar mocht twintig minuten voor tijd als invaller toch nog even opdraven.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop zei Veerman ‘blij’ te zijn. “Omdat we met 0-3 gewonnen hebben en door zijn naar de kwartfinales. Natuurlijk ben ik ook blij dat ik gespeeld heb. Dat is zeker lekker”, voegde hij daaraan toe. Kamperman vroeg Veerman vervolgens ‘of hij getwijfeld heeft of de kans voor hem nog zou komen’. “Nee, eigenlijk niet. Het was even twee dagen lastig, maar daarna heb ik de knop omgezet en gewoon weer goed getraind.”

Kamperman vroeg Veerman vervolgens ‘wat helpt om de knop om te zetten’. “Gewoon de wedstrijd spelen en winnen. En zuiver zijn in de passing. Ik denk dat ik dat ben geweest”, reageerde de middenvelder, die tegen Roemenië in de ruim twintig minuten die hij speelde negen succesvolle passes verstuurde en daarmee een passnauwkeurigheid noteerde van honderd procent.

Even later in het interview beet Veerman van zich af, toen Kamper vroeg vroeg of hij ‘blij is dat hij weer twintig minuten gespeeld heeft en al het gezeur en gedoe eromheen voorbij is’. “Ja, zeker. Ik ben gewoon blij dat ik weer gespeeld heb. Misschien dat we er nu over kunnen stoppen, want het leek net of er iemand vermoord was of zo”, zei Veerman.

Kamperman vroeg Veerman vervolgens nog of hij de media in de dagen na het duel met Oostenrijk nog gevolgd heeft. “Ik moet eerlijk zeggen: normaal gesproken lees ik wel dingen. Maar ik heb deze week echt alles uitgezet. Je hoort natuurlijk af en toe wel wat dingen, maar ik heb geprobeerd om alles weg te houden”, aldus Veerman.

