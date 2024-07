Koeman zorgt tegen Roemenië heel even voor grote verbazing: ‘Massaal ongenoegen steeg op’

Henk Spaan keek dinsdagavond met verbazing naar zijn televisiescherm toen Ronald Koeman in de tweede helft van de ontmoeting tussen Roemenië en het Nederlands elftal naar de kant haalde. De middenvelder van PSV had het een week eerder tegen Oostenrijk nog erg lastig, maar was tegen de Roemen één van en misschien wel dé uitblinker bij Oranje.

“Na Nederland - Oostenrijk concludeerden we dat Koeman had gefaald. Na de 3-0 tegen Roemenië is alles anders”, zo schrijft Spaan in zijn column Spaan geeft punten in Het Parool. De bondscoach deed desondanks de wenkbrauwen fronsen. Koeman verbaasde in de tweede helft vriend en vijand door de uitblinkende Schouten naar de kant te halen. Voor hem kwam uitgerekend Joey Veerman in de plaats, die zeven dagen eerder tegen Oostenrijk nog in de eerste helft naar de kant was gehaald na een uiterst teleurstellend optreden.

Spaan begreep in eerste instantie ook niets van het besluit van Koeman om Schouten naar de kant te halen. “Schouten eraf? Beste man bij ons”, zo schreef de columnist tijdens de wedstrijd op X. Hij was niet de enige die er zo over dacht. “Aanvankelijk steeg er een massaal ongenoegen in de onderbuik op nadat de bondscoach onze beste speler Schouten had durven wisselen. Na afloop zei Koeman dat de dirigent ‘last had’. We namen de onderbuik-uitingen terug”, zo klinkt het.

Spaan is bovenal complimenteus over Koeman. De bondscoach krijgt het rapportcijfer 8 voor zijn ‘optreden’ in de achtste finale. “Ik heb Koeman weleens conservatief genoemd. Ondanks dat durfde hij het aan om Bergwijn op te stellen. Ook hield hij vast aan de basisplaats voor Xavi. Opzichtig zijn gelijk halen, deed hij niet. Wel noemde hij Xavi en Bergwijn bij de uitblinkers. We geloven er weer in”, aldus Spaan.

