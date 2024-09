FC Utrecht blijft ongeslagen, maar ziet Van der Hoorn uitvallen met ogenschijnlijk zware blessure

FC Utrecht blijft ongeslagen in de Eredivisie na een minimale zege op promovendus Willem II (3-2). In een aantrekkelijke eerste helft kwam Utrecht tweemaal op voorsprong door eigen treffer van Raffael Behounek en een verzilverde strafschop van Noah Ohio, maar Willem II kwam telkens op gelijke hoogte door twee treffers van Cisse Sandra. In een stuk minder spannende tweede helft sleepte de ploeg uit de Domstad een overwinning uit het vuur na opnieuw een eigen treffer van ditmaal Ronan Sigurgeirsson.

Zowel FC Utrecht als Willem II zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. Utrecht staat na vier wedstrijden op een derde plaats en is nog ongeslagen, terwijl promovendus Willem II op een verdienstelijke vijfde plaats staat. Bij de Tilburgers dus geen reden om in te grijpen in de basiself waardoor trainer Peter Maes voor de zesde keer op rij dezelfde namen aan de aftrap liet verschijnen.

De eerste helft tussen FC Utrecht en Willem II was een waar voetbalfeest. Utrecht begon sterker aan het duel en kwam na een kwartier spelen na een ongelukkige eigen goal Raffael Behounek. Willem II leek even geschrokken van de tegengoal, maar kwam hierna steeds beter in de wedstrijd. Daarbij werden de Tilburgers even geholpen door Ole Romeny die de bal kinderlijk eenvoudig verspeelde waardoor Cisse Sandra uiteindelijk koelbloedig raak kon schieten.

Diezelfde Cisse Sandra was even later de schlemiel toen hij hands maakte in zijn eigen zestien. De strafschop die daarop volgde werd verzilverd door Noah Ohio. In de slotfase van de eerste helft gebeurde er nog een hoop. Peter Maes maakte zich langs de lijn druk over de arbitrage van Joey Kooij waarop Kooij een gele kaart trok. Maes was echter nog niet klaar met zijn tirade en Kooij aarzelde niet om de Willem II-trainer een rode prent te tonen. Nog geen minuut later had Maes toch nog reden tot juichen. Het was opnieuw Cisse Sandra die de hoofdrol op zich nam door de bal af te snoepen bij Nick Viergever en vervolgens knap af te ronden tegenover Vasilios Barkas voor de 2-2.

De tweede helft begon met waar de eerste helft mee geëindigd was, namelijk het scoren van doelpunten. Yoann Cathline kon ongehinderd voorgeven vanaf de linkerkant richting het doel waar veel spelers stonden. Het was notabene Ronan Sigurgeirsson die de bal, net als eerder zijn ploeggenoot Behounek, in eigen doel schoot. Hierna had de ploeg van Ron Jans het duel onder controle en gaf het weinig kansen weg.

Toch kregen de Utrechters een flinke tegenslag te verwerken toen de ervaren Mike van der Hoorn met een ogenschijnlijk zware blessure van het veld moest. Willem II probeerde er met een aantal aanvallende wissels nog een slotoffensief uit te persen, al bleven de kansen uit. Zo was de tweede helft een stuk minder enerverend dan de eerste, maar daar zal menig Utrecht-fan maling aan hebben.

Utrecht boekte zo de vijfde overwinning dit seizoen in zes wedstrijden en blijft nog altijd ongeslagen. Willem II verlaat de Domstad met een nederlaag, maar doet dat met opgeheven hoofd. Voor de Tilburgers wacht volgende week opnieuw een zware test als het het thuis opneemt tegen landskampioen PSV. FC Utrecht gaat proberen de ongeslagen reeks voort te zetten in een uitwedstrijd tegen het eveneens ongeslagen AZ.