Van der Vaart scoort opmerkelijke schnabbel: 'Hij heeft niets met Rotterdam en de stad al helemáál niets met hem'

Rafael van der Vaart heeft een opvallende schnabbel gescoord: de oud-international gaat samen met oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo aan de slag als 'toernooidirecteur' van Premier Padel Rotterdam. En dat als oud-speler van de meest gehate club in de Maasstad: Ajax.

In gesprek met De Telegraaf legt Moreiro de Melo uit dat ze al tijden helemaal gek is van padel en in 2023 zelfs meedeed aan het WK voor spelers van boven de veertig, dat in Spanje werd gehouden. Om die reden kwam ze in beeld bij Eric de Lange, een van de licentiehouders van Premier Padel Rotterdam. "Hij vroeg: ’Kan ik je een zakelijk voorstel doen, misschien vind je het wat?’ Zo ben ik aan deze functie gekomen", zegt de voormalig tophockeyster. Overigens is de functietitel wat Moreira de Melo betreft wat overtrokken: "Laat ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat ik de titel ’toernooidirecteur’ iets te veel eer vind. Raf en ik voelen ons meer ambassadeurs van het toernooi. We zijn niet degenen die de lijnen uitzetten, maar vormen in de promotie van het evenement wel een spil naar de partners toe", licht ze haar rol toe.

Net als Moreira de Melo brengt ook Van der Vaart (en met hem tal van andere oud-topvoetballers als Arjen Robben en Robin Van Persie) tegenwoordig veel tijd door op de padelbaan. "Toen hij nog in Denemarken woonde, speelde hij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Op een gegeven moment ging hij met Estavana (Polman, red.) facetimen om te laten zien dat hij écht op de padelbaan stond en niet vreemdging", onthult de oud-hockeyster.

Zodoende kwam Van der Vaart ook in beeld in Rotterdam, waar men op zoek was naar een man én een vrouw, omdat er een mannen- en een vrouwentoernooi wordt afgewerkt. "De nieuwe ’directie’ moest wel wat met de stad Rotterdam hebben", zegt Moreira de Melo, om daar proestend aan toe te voegen: "Dat is op zijn zachtst gezegd niet helemaal gelukt. Raf heeft niet echt iets met de stad en Rotterdam heeft al helemáál niets met hem."

