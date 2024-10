Bizarre eigen goal Bacuna bezorgt Groningen vijfde nederlaag op rij

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond FC Groningen met 1-0 verslagen dankzij een eigen doelpunt van . Vlak voor tijd werd de gedoodverfde 0-0 toch een 1-0 door kortsluiting bij de aanvoerder. Fortuna doet zo goede zaken en betreedt het linkerrijtje, terwijl er geen einde aan de slechte reeks van verloren wedstrijden voor FC Groningen.

Voorafgaand aan de wedstrijd was wel de verwachting dat het stugge Fortuna Sittard van trainer Danny Buijs en het in een slechte vorm verkerende FC Groningen geen topwedstrijd op de mat zouden leggen, maar de eerste helft viel desondanks tegen. Beide ploegen schoten slechts één keer op doel. Op voetballend gebied waren er dan ook weinig hoogtepunten.

Leandro Bacuna zorgde wel nog voor een opvallend moment in de eerste helft. De aanvoerder van FC Groningen kon het niet verkroppen dat hij niet op tijd was om de bal voor de achterlijn weg te houden en trapte uit frustratie diezelfde bal het stadion uit. Dit onsportieve gedrag werd bestraft met geel, wat hem een schorsing oplevert.

Ook na rust lukte het beide ploegen lang niet om tot kansen te komen. Er werd weinig gecreëerd. Dat is deels te danken aan onkunde, maar de verdedigingen stonden goed. Twintig minuten voor tijd kwam er dan toch een grote kans voor Fortuna, uit een voorzet. Ezequiel Bullaude ging voor de omhaal en Josip Mitrovic kopte deze vanaf de grond door, maar nét over. Zo was het weer geen schot op doel, maar werd de thuisploeg toch gevaarlijk.

Vlak voor tijd viel dan toch het eerste doelpunt van de wedstrijd en wel via een eigen doelpunt. Uit de corner van Jasper Dahlhaus volgde een inzet van die na gegrabbel van Etienne Vaessen nog door Wouter Prins kon worden weggetikt. Leandro Bacuna wilde vervolgens de bal wegwerken door deze over de lat heen te schieten, maar jaste hem via de onderkant van de lat juist in het eigen doel. Totale kortsluiting moet de verklaring zijn.

Alleen door zo’n klungelige goal kon deze ‘0-0-wedstrijd’ toch worden beslist in het voordeel van Fortuna Sittard. Met de 1-0 overwinning stijgt Fortuna in elk geval tijdelijk naar het linkerrijtje. FC Groningen maakt zo geen einde aan de slechte reeks en heeft er nu vijf op rij verloren.

Komende midweek staat de eerste ronde van de KNVB Beker op het programma, waarin Fortuna en Groningen allebei in actie komen. Zowel Fortuna Sittard als FC Groningen speelt dinsdagavond uit tegen een amateurploeg. De Limburgers moeten naar Groesbeek voor een ontmoeting met De Treffers en FC Groningen speelt tegen de Kolping Boys uit Alkmaar.

