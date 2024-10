Bizar seksschandaal in Turkije: uitgelekte video leidt tot levenslange schorsing vrouwelijke scheidsrechter (24)

Turkije is in de ban van een bizar seksschandaal, zo meldt onder meer De Telegraaf. Hoofdrolspelers zijn de 24-jarige vrouwelijke scheidsrechter Elif Karaarslan en de 61-jarige official Orhan Erdemir, die in een uitgelekte video het bed met elkaar delen.

Karaarslan ontkent zelf dat zij in de video te zien is. Haar advocaten komen zelfs met een opvallende beschuldiging: "Een gemonteerde video is gepubliceerd op sociale media, compleet gemaakt met AI vanaf iemand anders account. Rekening houdend met deze montagevideo, gemaakt met kwaadaardige en opzettelijke bedoelingen, vormt deze een bedreiging voor iedereen in de toekomst", citeert bovengenoemde krant uit een statement van de juristen.

Voormalig scheidsrechter Erdemir, die tussen 1992 en 2002 tien jaar lang internationale wedstrijden floot onder de vlag van de FIFA, is ten einde raad. "De eer van familie, mijn sociale contacten en de gemeenschap van scheidsrechters is weg. Naast de financiële schade is de emotionele schade niet te beschrijven."

Voetbalbond TFF heeft inmiddels ingegrepen: Karaarslan is levenslang geschorst. Een beslissing die ze 'tot het laatst' zegt te gaan bevechten.