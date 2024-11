'Ballon d'Or-winnaar van 2006 moet gevallen grootmacht Deportivo voor nieuwe dreun behoeden'

Deportivo La Coruña denkt in de strijd om lijfsbehoud in de Segunda División aan voormalig topverdediger Fabio Cannavaro (51). De Italiaan is in beeld om de afgelopen maandag ontslagen trainer Imanol Idiákez op te volgen bij de gevallen grootmacht, zo melden verschillende media in Spanje én Italië.

Met onder meer Roy Makaay in de gelederen kroonde Depor zich in het seizoen 1999/00 voor de eerste - en voorlopig enige - keer tot kampioen van Spanje. De club uit de noordwestelijke regio Galicië maakte in die jaren ook furore in Europa, onder meer door in 2004 door te dringen tot de halve finales van de Champions League. Dat deed de club op opzienbarende wijze, door in de kwartfinale een 4-1 nederlaag tegen AC Milan weg te poetsen in het eigen Riazor, waar met 4-0 werd gewonnen.

Die prestaties behoren echter tot een ver verleden. Door financiële problemen geteisterd, degradeerde Deportivo in 2011 voor het eerst naar het tweede niveau in Spanje. Hoewel sindsdien twee keer promotie werd afgedwongen, zakte de club telkens weer terug naar de Segunda División en volgde in 2020 zelfs degradatie naar het derde niveau. Afgelopen seizoen leidde Idiákez de club wel weer terug naar de Segunda, maar daarin staat Deportivo La Coruña na twaalf speelronden met tien punten op de twaalfde plaats - drie meer dan de nummers 21 en 22, Tenerife en Cartagena. De tegenvallende start van het seizoen kostte Idiákez afgelopen maandag de kop.

Onder meer Relevo en Gianluca Di Marzio melden nu dat Cannavaro in beeld is om Deportivo in de Segunda División te houden. Er zou momenteel nog geen sprake van een concreet aanbod zijn, maar de eerste gesprekken tussen club en trainer zouden inmiddels gepland zijn. Cannavaro werd in 2006 Wereldkampioen met Italië en won in dat jaar ook de Ballon d'Or, een prestatie die geen enkele verdediger sindsdien heeft weten te evenaren. Als trainer werkte Cannavaro in Italië bij Udinese en Benevento. Daarnaast was hij actief in China, waar hij bondscoach was én de clubs Guangzhou Evergrande en Tianjin Quanjian onder zijn hoede had, en bij het Saudische Al-Nasr.

Deportivo La Coruña are due to speak to former Italy captain and ex-Udinese coach Fabio Cannavaro over their vacant managerial position, according to recent reports. https://t.co/y2ILrON0lv #Cannavaro #Italy #Azzurri #SerieA #Calcio — Football Italia (@footballitalia) November 2, 2024

