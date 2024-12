Jade Anna beleeft 'atypische' kerst met Kenneth Taylor, Jackie Groenen deelt zeldzame foto van vriend

De meeste topcompetities liggen momenteel stil, dus kunnen veel voetballers genieten van hun vakantie. De nodige voetballers geven via sociale media een inkijkje in hun kerstvakantie. Hoe komen de sterren de winter door?

Ajax-middenvelder Kenneth Taylor vierde kerst met zijn vriendin Jade Anna van Vliet, die op Instagram een korte video heeft gepost waarop ze een kus geeft aan haar geliefde, in het bijzijn van hun hondje Navy. Verder zijn er geen foto’s gemaakt, schrijft Jade Anna woensdagmiddag op Instagram.

“Gisteren echt een megagezellige kerstavond gehad. Echt letterlijk geen enkele foto gemaakt en dat geeft me stiekem zo'n fijn gevoel”, aldus de influencer. “Vroeger had ik echt de drang om ook alle privédingen vast te leggen en te delen, en daar is niks mis mee natuurlijk, maar nu vind ik het heerlijk dat ik m'n telefoon echt weg kan leggen en het totaal kan vergeten.”

© Instagram @jadeanna

Feyenoord-spits Santiago Giménez is met zijn vriendin Fer Serrano op wintersportvakantie. Op Instagram deelt het koppel beelden vanuit skigebied Courchevel in de Franse Alpen.

Mohamed Ihattaren maakt van de winterstop gebruik om te blijven werken aan zijn fitheid. De smaakmaker van RKC Waalwijk stond negentig minuten op het veld in de laatste twee competitiewedstrijden en wil ook in 2025 volledig wedstrijdfit zijn.

© Instagram @iamihattaren

Ajax-middenvelder Jordan Henderson deelt meerdere foto's vanuit LaplandUK, een themapark in kerstsferen in Winkfield, op zo'n vijftig kilometer van Londen. Op de foto's zijn ook zijn twee dochters en zoontje te zien. “Magische momenten ✨ 🧙 🎅🏻”, schrijft de Engelsman bij de foto’s.

Prachtig nieuws voor Henk Veerman in de laatste week van 2024. Niet alleen gaat hij met FC Volendam aan kop in de Keuken Kampioen Divisie, ook mocht hij met zijn partner Alyssa Bond een tweeling verwelkomen: Scott en Finn. Veerman had al twee zoontjes (Jake en Joe).

Jackie Groenen is ten huwelijk gevraagd door haar vriend. De voetbalster van Paris Saint-Germain en de Oranje Leeuwinnen deelt op Instagram een foto van het huwelijksaanzoek en van haar verlovingsring. Groenen heeft al een aantal jaar een relatie met Bram, maar deelt zelden foto's van hem. Nu zijn in de fotogallerij wel enkele foto's te zien van Bram. "Een heel grote JA", schrijft Groenen op Instagram.

Collega-international Daniëlle van de Donk viert vakantie in het buitenland. Ze is samen met haar Australische verloofde Ellie Carpenter afgereisd naar San Lucas, Mexico. "Aan het genieten van het leven met jou", schrijft Van de Donk bij een fotoreeks.

"Vrolijk kerstfeest, iedereen!", schrijft Cristiano Ronaldo bij een foto waarop hij zijn sixpack toont in de vrieskou. Ronaldo is afgereisd naar Lapland, waar hij van de gelegenheid gebruikmaakt om een ijsbad te nemen. Hij doet een poging om zijn zoon Cristiano Ronaldo junior ook zover te krijgen om de kou te trotseren, maar die bedankt daarvoor. Wel zitten ze samen op een sneeuwscooter.

Tijjani Reijnders heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug bij AC Milan en geniet van zijn kerstvakantie. De Oranje-international heeft groots uitgepakt, met de nodige decoratie voor zijn zelfbenoemde ‘Reijnders X-Mass Village'. Hij is op foto's te zien met zijn vrouw Marina en hun twee kinderen.

Lionel Messi viert kerst ook met zijn familie. De stervoetballer van Inter Miami heeft zelf nog niets gepubliceerd over zijn kerstviering, maar is wel te zien op de Instagram-pagina van zijn vrouw Antonela Roccuzzo. Ook hun zoontjes Thiago, Mateo en Ciro maken hun opwachting.

Eljero Elia deelt op Instagram een foto van zijn gezin voor de kerstboom. "Gelukkig kerstfeest aan iedereen! Moge deze feestelijke tijd gevuld zijn met liefde, vreugde en onvergetelijke momenten met vrienden en familie. Laten we samen de warmte van de feestdagen vieren en onze harten vullen met dankbaarheid. Geniet van de lekkernijen, de gezelligheid en de magie van Kerstmis!", schrijft Elia.

De vrouw van Ajax-verdediger Daniele Rugani, Michela Persico, plaatst een foto waarop het koppel samen met hun zoontje Tommy poseren. Op de achtergrond is een prachtige kerstboom met goud-zilveren versiering te zien.