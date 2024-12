Een opvallende gast in de uitzending van Vandaag Inside. Het praatprogramma had Meis Pol uitgenodigd, een vrouw die in de afgelopen dagen opviel bij René van der Gijp, vanwege haar aanwezigheid bij Studio Voetbal.

Van der Gijp zei dinsdagavond in Vandaag Inside al dat hij steeds vaker knappe vrouwen in het publiek ziet bij praatprogramma’s. Pol zat zondagavond achter presentator Sjoerd van Ramshorst bij Studio Voetbal en van haar werd een screenshot getoond in de uitzending. Een dag later is ze dus zelf aanwezig. “Ben jij het? Van Studio Voetbal?”, vraagt Van der Gijp. “Ja. Ik zit ook vaak bij Bar Laat”, antwoordt ze.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wilfred Genee wil van haar weten of het haar baan is om bij televisieprogramma’s te zitten. “Nee, ik doe het erbij. Ik kom uit Hilversum. Ik krijg er geld voor, ja”, antwoordt Meis.

© Vandaag Inside. Meis Pol in beeld bij Studio Voetbal

Meis laat weten dat ze geen geld krijgt voor haar aanwezigheid bij Vandaag Inside. Dat is ook logisch, want Derksen vertelt dat er wachtlijsten zijn om bij Vandaag Inside aanwezig te zijn. Maar andere programma’s betalen dus wel. Derksen wil weten hoeveel geld ze krijgt om bij Studio Voetbal te zijn. “20 euro”, antwoordt ze.

“De kick voor je is dat je in beeld bent, niet?”, vraagt Derksen tot slot. “Een beetje wel.” Derksen kan het verder niet laten om een schunnige grap te maken: “Je kunt bij mij thuis ook wel een maandje achter me gaan zitten.”

VIDEO - Van der Gijp denkt jongedame in het publiek te herkennen: 'Ben jij het?'

