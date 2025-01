Opmerkelijke topzeven MVP Eredivisie: deze speler spant de kroon

De Most Valuable Player van de Eredivisie tot dusver is van FC Twente. Na hem volgt even niets, waarna een vijftal van PSV de topzeven overneemt. Alleen Troy Parrott dwingt verder nog een plekje af in de bovenste regionen.

Steijn ontwikkelt zich snel tot een echte goalgetter. Drie seizoenen geleden was hij al goed voor vijftien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie bij ADO Den Haag, en na een moeizaam eerste seizoen bij Twente gaat zijn doelpuntenmoyenne gestaag omhoog. Vorig seizoen scoorde Steijn zeventien keer voor zijn ploeg, dit seizoen staat de teller al op twaalf doelpunten, met nog vele competitiewedstrijden te gaan. Het talent zet vooral stappen op het gebied van creativiteit, loopacties en het afmaken van kansen. Mede door zijn vier assists is de vedette van Twente met kop en schouders de MVP van de Eredivisie tot nu toe.

Waar Steijn al betrokken is bij zestien doelpunten, heeft nummer twee van de ranglijst 'slechts' twaalf keer een bijdrage gehad aan een doelpunt. Die gedeelde eer komt Ricardo Pepi en Ismael Saibari toe. De twee PSV'ers zijn op hun eigen manier tot twaalf goals en assists gekomen. Zo scoorde Pepi al tien keer en gaf hij twee assists. Het knappe bij de Amerikaan is het aantal minuten waarin hij dit moyenne behaalde. Pepi kreeg 643 speelminuten van Peter Bosz in de Eredivisie dit seizoen. Daarin is hij elke 53 minuten bij een doelpunt betrokken. Saibari scoorde op zijn beurt vijf keer en gaf zeven assists.

Na Steijn, Pepi en Saibari volgen vier spelers met elf goals en assists. Dat zijn Luuk de Jong, Noa Lang, Guus Til (allen PSV) en Parrott (AZ). De Jong en Lang hadden voor dat aantal minder dan 1000 minuten nodig, beide spelers werden veel gerouleerd. Parrott kwam voor het seizoen met grote verwachtingen naar Alkmaar, maar kon die niet gelijk inlossen. 36% van zijn rendement kwam in één duel: de ontmanteling van sc Heerenveen in het eigen AFAS Stadion.

Dat PSV met vijf verschillende spelers in de topzeven staat, onderstreept de kracht van de ploeg van Bosz. Alle offensieve spelers kunnen een doelpunt maken of hun creativiteit tentoonstellen. Als één speler een mindere dag heeft, kan een ander de verantwoordelijkheid pakken en het team op sleeptouw nemen. De MVP's van Feyenoord en Ajax zijn respectievelijk Igor Paixão (10) en Kenneth Taylor (9).

Most Valuable Player Eredivisie