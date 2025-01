Spoorboekje: PSV en Feyenoord in actie, Engelse clash in de Premier League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 18 januari 2025.

Vandaag staat er een spannende dag vol voetbal op het programma. In de Eredivisie zien we PSV en Feyenoord in actie, terwijl in de Premier League Brentford het opneemt tegen Liverpool. Ook internationaal zijn er interessante wedstrijden te volgen, zoals Juventus tegen AC Milan in de Serie A. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

PEC Zwolle - PSV (16:30 uur): PSV hervat de Eredivisie met een bezoekje aan PEC Zwolle. De koploper wil zich revancheren na het 2-2 gelijke spel van vorige week tegen AZ. PEC Zwolle staat op een veertiende plek, dus dit zou normaal gesproken geen probleem moeten opleveren.

Willem II - Feyenoord (20:00 uur): Feyenoord reist af naar Tilburg voor een ontmoeting met Willem II. Na een wisselvallige periode is Feyenoord erop gebrand om de drie punten mee naar huis te nemen, maar Willem II zal zich niet zomaar gewonnen geven.

Brentford - Liverpool (16:00 uur): In de Premier League staat een interessante clash op het programma tussen Brentford en Liverpool. Beide teams hebben iets te bewijzen en zullen alles op alles zetten voor de overwinning.

Juventus - AC Milan (18:00 uur): Een Italiaanse kraker in de Serie A tussen Juventus en AC Milan. Beide teams strijden om de topposities in de competitie, wat een spannende wedstrijd belooft te worden.

Getafe - FC Barcelona (21:00 uur): In La Liga neemt Getafe het op tegen FC Barcelona. Barcelona wil hun positie in de top van de competitie verstevigen, terwijl Getafe hoopt op een stunt tegen de grootmacht.

Voetbal op TV

13:00 uur: 1. FC Kaiserslautern - SSV ULM 1846, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

13:30 uur: Cardiff City - Swansea City, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

16:00 uur: Brentford - Liverpool, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

18:00 uur: Juventus - AC Milan, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21:00 uur: Getafe - FC Barcelona, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

Vandaag jarig

Wim Rijsbergen: 🎉 De oud-voetballer en trainer viert vandaag zijn 73e verjaardag. Rijsbergen is bekend van zijn tijd bij Feyenoord en het Nederlands elftal.

Vera Pauw: 🎂 De Nederlandse voetbalcoach, die onder andere het vrouwenelftal van Nederland heeft geleid, viert vandaag haar 62e verjaardag.

Pieter Huistra: 🎈 De voormalig voetballer en trainer, bekend van zijn tijd bij onder andere FC Groningen en Rangers, viert vandaag zijn 58e verjaardag.