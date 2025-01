Viaplay TV: op welk kanaal is het open net te vinden bij Ziggo, KPN en andere aanbieders?

Streamingdienst Viaplay zendt op het open kanaal Viaplay TV geregeld live sport uit. Op welk kanaal is Viaplay TV te vinden bij de verschillende tv-aanbieders? In dit artikel lees je het.

Viaplay TV maakt deel uit van het basispakket van alle tv-aanbieders en is daarmee voor iedereen beschikbaar. Er is dus geen abonnement nodig, zoals voor de streamingdienst Viaplay. Op het open net is aandacht voor meerdere sporten.

Op welk kanaal is Viaplay TV?

Tv-provider Kanaal Ziggo 19 KPN 19 Odido 12 Youfone 12 CANAL+ 12 Online.nl 12 Caiway 19 Delta 19 Budget Thuis 19

Wat zendt Viaplay TV uit?

Formule 1: de vrije trainingen (live), de kwalificaties en de races, en diverse livesprintraces.

Topvoetbal: een selectie van livewedstrijden uit de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga, en op zondagavond rond 22.00 uur een samenvattingenprogramma van de wedstrijden uit de Premier League.

Darts: met grote regelmaat live darts wedstrijden van de Professional Darts Corporation (PDC).

En nog veel meer sport.