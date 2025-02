Spoorboekje: Ajax en FC Twente in actie, Manchester City ontvangt Liverpool

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv mt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 23 februari 2025.

Vandaag staat er een spannende voetbalzondag op het programma met wedstrijden in de Eredivisie en de Premier League. Ajax neemt het thuis op tegen Go Ahead Eagles, terwijl FC Twente NEC ontvangt. In Engeland is er een kraker tussen Manchester City en Liverpool. Daarnaast zijn er tal van andere wedstrijden live te volgen, zoals Real Madrid tegen Girona in La Liga en Bayern München tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Ajax - Go Ahead Eagles (14.30 uur): Ajax wil de goede vorm voortzetten na de recente overwinning op Heracles. Go Ahead Eagles zal proberen om in de Johan Cruijff Arena voor een verrassing te zorgen.

FC Twente - NEC (14.30 uur): FC Twente ontvangt NEC in Enschede. Beide teams zijn gebrand op een overwinning om hun positie in de Eredivisie te versterken.

AZ - Fortuna Sittard (16.45 uur): AZ zal er zondag alles aan willen doen om in punten gelijk met Feyenoord en FC Utrecht te komen. Fortuna kan bij een zege liefst drie plaatsen klimmen op de ranglijst.

Manchester City - Liverpool (17.30 uur): Een absolute topper in de Premier League. Manchester City neemt het thuis op tegen Liverpool. Beide teams strijden voor de titel en zullen alles op alles zetten om de drie punten binnen te halen.

Real Madrid - Girona (16.15 uur): Real Madrid speelt thuis tegen Girona. De Koninklijke wil de koppositie in La Liga verstevigen met een overwinning.

Bayern München - Eintracht Frankfurt (17.30 uur): Bayern München ontvangt Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. De thuisploeg is favoriet, maar Frankfurt heeft al vaker voor verrassingen gezorgd.

Voetbal op TV

12.15 uur: FC Eindhoven - Jong Utrecht, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

12.30 uur: Como - Napoli, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

13.30 uur: Club Brugge - Standard Luik, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Jupiler Pro League-duel

14.30 uur: Ajax - Go Ahead Eagles, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

14.30 uur: FC Twente - NEC, ESPN 3 - live verslag van het Eredivisie-duel

16.15 uur: Real Madrid - Girona, Ziggo Sport - live verslag van het La Liga-duel

16.30 uur: Bayern München - Eintracht Frankfurt, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

16.45 uur: AZ - Fortuna Sittard, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

17.30 uur: Manchester City - Liverpool, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

18.30 uur: Anderlecht - Union Sint-Gillis, Ziggo Sport - live verslag van het Jupiler Pro League-duel

20.45 uur: Cagliari - Juventus, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

Jarig op 23 februari

Ahmed Hossam (Mido): 🎂 De Egyptische voetbaltrainer en voormalig voetballer viert vandaag zijn 42e verjaardag.

Jeffrey Leiwakabessy: 🎉 De voormalig Nederlands voetballer is vandaag 44 jaar geworden.

Kyriakos Papadopoulos: 🎈 De Griekse voetballer viert zijn 33e verjaardag.

Tarik Elyounoussi: 🎂 De Marokkaans-Noorse voetballer is vandaag 37 jaar geworden.

Victor Sánchez: 🎉 De Spaanse voetballer viert zijn 49e verjaardag.