Spoorboekje: Gehavend Feyenoord naar Italië voor return tegen AC Milan

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 18 februari 2025.

Vandaag staat er een spannende Champions League-wedstrijd op het programma waarin Feyenoord het opneemt tegen AC Milan. Daarnaast zijn er nog enkele andere interessante duels te volgen, waaronder Bayern München tegen Celtic. Zorg dat je de tv op tijd aanzet, want het belooft een avond vol voetbalactie te worden!

Wedstrijden

AC Milan - Feyenoord (18:45 uur): Na de knappe 1-0 overwinning van Feyenoord op AC Milan van vorige week, staan de Rotterdammers voor een zware return in Milaan. Blijft het gehavende Feyenoord van interim-trainer Pascal Bosschaart ook in Italië overeind tegen de Rossoneri?

Bayern München - Celtic (21:00 uur): Bayern München ontvangt Celtic in de return van de tussenronde. De heenwedstrijd in Schotland werd door de Duitse recordkampioen met 1-2 gewonnen, maakt de ploeg van trainer Vincent Kompany het in eigen huis af?

Atalanta Bergamo - Club Brugge (21:00 uur): Atalanta moet een 2-1 uitnederlaag tegen Club Brugge zien goed te maken. Het belooft een spannende strijd te worden in Bergamo.

Benfica - Monaco (21:00 uur): Benfica neemt het thuis op tegen Monaco. Beide teams zijn in goede vorm, wat een interessante wedstrijd belooft.

Voetbal op TV

17:00 uur: Al-Rayyan SC - Esteghlal FC, ESPN 3 - live verslag van het AFC Champions League-duel

17:00 uur: Al-Wasl FC - Al-Hilal Saudi FC, ESPN 2 - live verslag van het AFC Champions League-duel

18:45 uur: AC Milan - Feyenoord, Ziggo Sport - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Atalanta Bergamo - Club Brugge, Ziggo Sport en Ziggo Sport 2 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Bayern München - Celtic, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Birmingham - Bradford, Viaplay - live verslag van het EFL Trophy-duel

21:00 uur: SL Benfica - AS Monaco, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Champions League-duel

Vandaag jarig

Wietse Veenstra: 🎉 Vandaag, 18 februari, viert oud-voetballer Wietse Veenstra zijn verjaardag. Hij is 79 jaar geworden.

Henri van der Vegt: 🎈 Oud-voetballer Henri van der Vegt viert vandaag zijn 53e verjaardag.

Roberto Baggio: 🎂 De legendarische Italiaanse voetballer Roberto Baggio viert vandaag zijn 58e verjaardag.

Claude Makélélé: 🎉 De Franse oud-voetballer Claude Makélélé is vandaag jarig en wordt 52 jaar.

Josip Šimunić: 🎈 De Australisch-Kroatische oud-voetballer Josip Šimunić viert vandaag zijn 47e verjaardag.

Ruud Berger: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer Ruud Berger is vandaag jarig en wordt 45 jaar.

Gary Neville: 🎈 Manchester United-icoon en voetbalanalist Gary Neville ziet vandaag Abraham en wordt 50 jaar.

Sjaak Polak: 🎂 Voormalig cultheld Sjaak Polak blaast vandaag 49 kaarsjes uit.

Nathan Aké: 🎂 De Nederlandse voetballer Nathan Aké is vandaag jarig en wordt 30 jaar.

Oussama Zamouri: 🎉 De Nederlands-Marokkaanse voetballer Oussama Zamouri viert vandaag zijn 29e verjaardag.