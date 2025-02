Spoorboekje: PSV en Feyenoord in actie, Arsenal op bezoek bij Leicester City

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 15 februari 2025.

Vandaag staan er weer spannende wedstrijden op het programma. PSV neemt het op tegen FC Utrecht in de Eredivisie, terwijl Feyenoord afreist naar NAC Breda. In de Premier League gaat Arsenal op bezoek bij Leicester City. Daarnaast zijn er tal van andere wedstrijden live te volgen, zoals Lazio tegen Napoli in de Serie A en Osasuna tegen Real Madrid in La Liga. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

PSV - FC Utrecht (16:30 uur): PSV staat voor een belangrijke wedstrijd tegen FC Utrecht. Na een gelijkspel tegen Willem II is het team van plan om weer op het goede spoor te komen. FC Utrecht heeft de laatste tijd moeite gehad om punten te pakken, dus PSV zal proberen hiervan te profiteren.

NAC Breda - Feyenoord (18:45 uur): Feyenoord reist af naar Breda om het op te nemen tegen NAC. Na een overwinning op Sparta Rotterdam is Feyenoord vastberaden om de goede vorm voort te zetten. NAC daarentegen zal proberen te verrassen na een zware nederlaag tegen RKC Waalwijk.

Leicester City - Arsenal (13:30 uur): In de Premier League neemt Leicester City het op tegen Arsenal. Beide teams hebben wisselvallige resultaten behaald en zullen deze wedstrijd willen winnen om hun positie op de ranglijst te verbeteren.

Osasuna - Real Madrid (16:15 uur): Real Madrid reist af naar Osasuna voor een spannende wedstrijd in La Liga. Na een gelijkspel tegen Atlético Madrid is Real Madrid erop gebrand om weer drie punten te pakken.

Lazio - Napoli (18:00 uur): In de Serie A staat de topper tussen Lazio en Napoli op het programma. Beide teams zijn in goede vorm en zullen strijden om de overwinning.

Voetbal op TV

12:00 uur: SC Freiburg Vrouwen - Köln Vrouwen, Viaplay - live verslag van het Frauen-Bundesliga-duel

13:00 uur: 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

13:30 uur: Leicester City - Arsenal, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

14:00 uur: Leganes - Deportivo Alaves, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

16:00 uur: Manchester City - Newcastle United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

16:30 uur: PSV - FC Utrecht, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

18:45 uur: NAC Breda - Feyenoord, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

21:05 uur: Toulouse - PSG, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel