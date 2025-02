Spoorboekje: PSV en Feyenoord strijden in de KNVB Beker

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 5 februari 2025.

Vandaag staat er een spannende KNVB Beker-kraker op het programma tussen PSV en Feyenoord. Daarnaast zijn er ook interessante wedstrijden in de Coppa Italia en de Copa del Rey te volgen. Mis ook de andere spannende duels niet die live op tv worden uitgezonden.

Wedstrijden

PSV - Feyenoord (18:45 uur): Een spannende ontmoeting in de KNVB Beker tussen twee Nederlandse topclubs. PSV heeft de laatste tijd sterke prestaties neergezet, maar Feyenoord zal vastberaden zijn om een goed resultaat te behalen na hun recente nederlaag tegen Ajax.

AC Milan - AS Roma (21:00 uur): In de Coppa Italia treffen deze Italiaanse grootmachten elkaar. Beide teams zijn in goede vorm en zullen strijden voor een plek in de volgende ronde.

Leganés - Real Madrid (21:00 uur): Real Madrid reist af naar Leganés voor de Copa del Rey. De Koninklijke is favoriet, maar onderschatting kan fataal zijn in deze bekercompetitie.

Voetbal op TV

18:45 uur: PSV - Feyenoord, ESPN - live verslag van het KNVB Beker-duel

20:45 uur: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln, Ziggo Sport 2 - live verslag van de DFB-Pokal

20:45 uur: Genk - Club Brugge, Ziggo Sport 5 - live verslag van de Beker van België

21:00 uur: AC Milan - AS Roma, Ziggo Sport 3 - live verslag van de Coppa Italia

21:00 uur: Go Ahead Eagles - Noordwijk, ESPN 2 - live verslag van het KNVB Beker-duel

21:00 uur: Leganés - Real Madrid, Ziggo Sport - live verslag van de Copa del Rey

21:00 uur: Newcastle United - Arsenal, Viaplay - live verslag van de League Cup

Jarig op 5 februari

Giovanni van Bronckhorst: 🎉 Vandaag viert de oud-voetballer en huidige trainer Giovanni van Bronckhorst zijn vijftigste verjaardag!

Stefan de Vrij: 🎈 De Nederlandse verdediger Stefan de Vrij blaast vandaag 33 kaarsjes uit. Gefeliciteerd!

Cristiano Ronaldo: 🎉 De Portugese wereldster Cristiano Ronaldo is vandaag veertig jaar geworden.

Neymar: 🎈 De Braziliaanse aanvaller Neymar viert zijn 33ste verjaardag.