Spoorboekje: Ajax kan uitlopen op PSV, Heerenveen zonder Van Persie op zoek naar revanche

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 2 maart 2025.

Vandaag staan er weer spannende wedstrijden op het programma. Ajax neemt het op tegen Almere City in de Eredivisie, terwijl sc Heerenveen het thuis opneemt tegen AZ. In de Keuken Kampioen Divisie speelt ADO Den Haag tegen FC Den Bosch. Daarnaast zijn er ook internationale topwedstrijden te volgen, zoals Manchester United tegen Fulham in de FA Cup. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Almere City FC - Ajax (14:30 uur): Ajax reist af naar Almere voor een ontmoeting met Almere City. Weten de Amsterdammers in Flevoland de drie punten binnen te slepen, dan vergroot Ajax het gat met PSV - dat zaterdagavond verloor bij Go Ahead Eagles - naar acht punten.

SC Heerenveen - AZ (12:15 uur): SC Heerenveen ontvangt AZ in de eerste wedstrijd zonder de naar Feyenoord vertrokken trainer Robin van Persie. Eerder dit seizoen werd het in Alkmaar maar liefst 9-1, gaan de Friezen zich onder leiding van interim-trainer Henk Brugge revancheren voor die enorme nederlaag?

ADO Den Haag - FC Den Bosch (12:15 uur): In de Keuken Kampioen Divisie neemt ADO Den Haag het op tegen FC Den Bosch. ADO is in goede vorm en zal proberen hun winnende reeks voort te zetten.

Manchester United - Fulham (17:30 uur): In de FA Cup neemt Manchester United het op tegen Fulham. Beide teams zullen strijden voor een plek in de volgende ronde, wat een spannende wedstrijd belooft te worden.

Barcelona - Real Sociedad (16:15 uur): In La Liga ontvangt Barcelona Real Sociedad. Barcelona is in topvorm en zal proberen hun positie in de competitie te verstevigen.

Voetbal op TV

12:15 uur: ADO Den Haag - FC Den Bosch, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

12:15 uur: sc Heerenveen - AZ, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

14:30 uur: Almere City FC - Ajax, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

14:45 uur: Newcastle United - Brighton & Hove Albion, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

16:15 uur: FC Barcelona - Real Sociedad, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

17:30 uur: Manchester United - Fulham, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

18:00 uur: AS Roma - Como 1907, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

20:45 uur: AC Milan - SS Lazio, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

Jarig op 2 maart

Harry Redknapp: 🎈 Vandaag viert de Engelse oud-voetballer en voetbalcoach Harry Redknapp zijn verjaardag!

Michael Buskermolen: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer Michael Buskermolen blaast vandaag ook kaarsjes uit. Gefeliciteerd!

Kevin Kurányi: 🎉 De Duitse oud-voetballer Kevin Kurányi is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd!

Geert Arend Roorda: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer Geert Arend Roorda viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!

Roland Baas: 🎂 De Nederlandse voetballer Roland Baas is vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Anthony Berenstein: 🎉 De Nederlandse voetballer Anthony Berenstein viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!