Spoorboekje: Keuken Kampioen Divisie en Premier League op maandagavond

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 10 maart 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie en de Premier League. Excelsior neemt het op tegen FC Den Bosch, terwijl Jong PSV het thuis opneemt tegen TOP Oss. In de Premier League treffen West Ham United en Newcastle United elkaar in een spannende clash. Daarnaast zijn er nog andere wedstrijden te volgen op tv, waaronder Lazio tegen Udinese in de Serie A. Kortom, een avond vol voetbalplezier!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Excelsior - FC Den Bosch (20.00 uur): Excelsior speelt thuis tegen FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. Beide teams hebben recent wisselende resultaten geboekt, maar Excelsior zal hopen het thuisvoordeel te benutten.

Jong PSV - TOP Oss (20.00 uur): Jong PSV ontvangt TOP Oss in een duel waar beide ploegen op zoek zijn naar broodnodige punten. Jong PSV heeft de laatste tijd moeite gehad met winnen, terwijl TOP Oss ook niet in topvorm verkeert.

West Ham United - Newcastle United (21.00 uur): In de Premier League staat een interessante ontmoeting op het programma tussen West Ham United en Newcastle United. Beide teams willen zich bewijzen en de drie punten binnenhalen.

Lazio - Udinese (20.45 uur): In de Serie A neemt Lazio het op tegen Udinese. Lazio heeft recent goede resultaten geboekt en zal deze lijn willen voortzetten tegen een stug Udinese.

Espanyol - Girona (21.00 uur): Espanyol en Girona treffen elkaar in de Primera Division. Beide teams zijn op zoek naar een overwinning om hun positie op de ranglijst te verbeteren.

Voetbal op TV

20.00 uur: Excelsior - FC Den Bosch, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong PSV - TOP Oss, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong Utrecht - Vitesse, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: SC Cambuur - FC Dordrecht, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.45 uur: Lazio - Udinese, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Espanyol - Girona, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

21.00 uur: West Ham United - Newcastle United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

Jarig op 10 maart

Sepp Blatter: 🎈 Vandaag, 10 maart, viert voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zijn 89e verjaardag!

Hany Ramzy: 🎂 De Egyptische oud-voetballer Hany Ramzy viert vandaag zijn 56e verjaardag.

Leon Hese: 🎉 De Nederlandse oud-voetballer Leon Hese is vandaag jarig en wordt 44 jaar.

Diego Jongen: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer Diego Jongen viert vandaag zijn 42e verjaardag.

Beau Molenaar: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer Beau Molenaar is vandaag jarig en wordt 40 jaar.

Martijn Plessers: 🎉 De Belgische oud-voetballer Martijn Plessers viert vandaag zijn 38e verjaardag.

Yoni Buyens: 🎈 De Belgische oud-voetballer Yoni Buyens is vandaag jarig en wordt 37 jaar.

Ivan Rakitić: 🎂 De Kroatische voetballer Ivan Rakitić viert vandaag zijn 37e verjaardag.

Joona Toivio: 🎉 De Finse voetballer Joona Toivio is vandaag jarig en wordt 37 jaar.

Marco Bizot: 🎈 De Nederlandse voetballer Marco Bizot viert vandaag zijn 34e verjaardag.

Ian Maatsen: 🎉 De Nederlandse linksback Ian Maatsen is vandaag 23 jaar geworden.

Noni Madueke: 🎂 De Engelse buitenspeler viert vandaag zijn 23e verjaardag.