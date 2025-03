Spoorboekje: NAC Breda en Sparta Rotterdam in de Eredivisie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 7 maart 2025.

Vandaag staat er een spannende Eredivisie-wedstrijd op het programma tussen NAC Breda en Sparta Rotterdam. Daarnaast zijn er tal van andere interessante wedstrijden te volgen, zoals De Graafschap tegen Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie. Ook internationaal is er genoeg te beleven met wedstrijden in de Bundesliga en Serie A. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

NAC Breda - Sparta Rotterdam (20:00 uur): In de Eredivisie neemt NAC Breda het op tegen Sparta Rotterdam. NAC zal proberen hun thuisvoordeel te benutten, terwijl Sparta in goede vorm verkeert na een recente overwinning op Willem II.

De Graafschap - Excelsior (20:00 uur): Een interessante ontmoeting in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap wil hun sterke thuisvorm voortzetten tegen een Excelsior dat de laatste tijd wisselvallig presteert.

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (20:30 uur): Een spannende Bundesliga-wedstrijd tussen twee teams die strijden voor een plek in de subtop.

Toulouse - Monaco (20:45 uur): In de Ligue 1 neemt Toulouse het op tegen Monaco. Beide teams willen hun positie in de competitie verbeteren.

Voetbal op TV

18:30 uur: 1. FC Kaiserslautern - SV Elversberg, Viaplay - liveverslag van het 2. Bundesliga-duel

18:30 uur: Frankfurt Vrouwen - Essen Vrouwen, Viaplay - liveverslag van het Frauen-Bundesliga-duel

18:30 uur: SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC, Viaplay - liveverslag van het 2. Bundesliga-duel

20:00 uur: De Graafschap - Excelsior, Star Channel - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: FC Emmen - ADO Den Haag, ESPN 4 - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: NAC Breda - Sparta Rotterdam, ESPN 2 - liveverslag van het Eredivisie-duel

20:00 uur: TOP Oss - FC Volendam, ESPN 3 - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:30 uur: Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05, Viaplay - liveverslag van het Bundesliga-duel

20:45 uur: Cagliari - Genoa, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Serie A-duel

20:45 uur: Toulouse - Monaco, Viaplay - liveverslag van het Ligue 1-duel

21:00 uur: Norwich City - Oxford United, Viaplay - liveverslag van het EFL Championship-duel

Jarig op 7 maart

Luciano Spalletti: 🎈 De Italiaanse voetbaltrainer Luciano Spalletti viert vandaag zijn 66e verjaardag!

Joost Volmer: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer Joost Volmer viert vandaag zijn 51e verjaardag.

Bart Nieuwkoop: 🎉 De Nederlandse voetballer Bart Nieuwkoop is vandaag jarig en wordt 29 jaar.

Jorrel Hato: 🎈 De Nederlandse voetballer Jorrel Hato viert vandaag zijn 19e verjaardag.