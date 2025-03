Spoorboekje: Nederland tegen Spanje en meer Nations League actie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 23 maart 2025.

Vandaag staat er een spannende dag vol voetbal op het programma. Het Nederlands elftal neemt het op tegen Spanje in de Nations League, een wedstrijd die je niet wilt missen. Verder zijn er tal van andere interessante duels, zoals Duitsland tegen Italië en Frankrijk tegen Kroatië. Ook op televisie is er volop voetbal te zien, met wedstrijden uit de Eredivisie Vrouwen en de Nations League. Kortom, een dag vol voetbalplezier!

Wedstrijden

Spanje - Nederland (20:45 uur): Het Nederlands elftal gaat de strijd aan met Spanje in de Nations League. Na een gelijkspel in de vorige ontmoeting (2-2) zijn de verwachtingen hooggespannen. Kan Nederland deze keer de overwinning pakken?

Duitsland - Italië (20:45 uur): Een klassieker in de Nations League. Duitsland en Italië staan tegenover elkaar in een duel dat altijd garant staat voor spektakel. Duitsland won de heenwedstrijd met 2-1.

Frankrijk - Kroatië (20:45 uur): Frankrijk neemt het op tegen Kroatië. Na een eerdere nederlaag tegen Kroatië (2-0) is Frankrijk uit op revanche. Een spannende wedstrijd in de Nations League.

Hongarije - Turkije (18:00 uur): Hongarije en Turkije treffen elkaar in de Nations League. Het heenduel eindigde in een 3-1 overwinning voor Turkije.

Schotland - Griekenland (18:00 uur): Schotland neemt het op tegen Griekenland. Na een eerdere overwinning op Griekenland (1-0) wil Schotland deze lijn voortzetten.

Voetbal op TV

12:00 uur: Barcelona Vrouwen - Real Madrid Vrouwen, DAZN - live verslag van de Liga F

12:15 uur: FC Twente Vrouwen - sc Heerenveen Vrouwen, ESPN - live verslag van het Eredivisie Vrouwen-duel

14:30 uur: PEC Zwolle Vrouwen - Feyenoord Vrouwen, ESPN - live verslag van het Eredivisie Vrouwen-duel

15:00 uur: Georgië - Armenië, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Nations League-duel

18:00 uur: Hongarije - Turkije, Ziggo Sport - live verslag van het Nations League-duel

18:00 uur: Schotland - Griekenland, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Nations League-duel

20:45 uur: Spanje - Nederland, NPO 3 - live verslag van het Nations League-duel

20:45 uur: Duitsland - Italië, Ziggo Sport - live verslag van het Nations League-duel

20:45 uur: Frankrijk - Kroatië, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Nations League-duel

23:00 uur: Canada - Verenigde Staten, ESPN 2 - live verslag van het CONCACAF Nations League-duel

Jarig op 23 maart

Hay Holthuijsen: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer Hay Holthuijsen zijn verjaardag. Hij is een bekende naam in de Nederlandse voetbalwereld.

Alfred Nijhuis: 🎂 Oud-voetballer en voetbaltrainer Alfred Nijhuis is vandaag jarig. Hij heeft een rijke geschiedenis in het Nederlandse voetbal.

Dirk Stahmann: 🎉 De Oost-Duitse voetballer Dirk Stahmann viert vandaag zijn verjaardag. Hij heeft een indrukwekkende carrière achter de rug.

Fernando Hierro: 🎊 De Spaanse oud-voetballer Fernando Hierro is vandaag jarig. Hij is een legende in de internationale voetbalwereld.

Youri Mulder: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer en voetbalanalyticus Youri Mulder viert vandaag zijn verjaardag. Hij is een bekende stem in de voetbalmedia.